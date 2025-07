Pentathlon, i 3 azzurri staccano il pass per le semifinali degli Europei

Arrivano buone notizie per i colori azzurri anche dalla giornata odierna ai Campionati Europei Senior 2025 di Pentathlon Moderno in corso a Madrid. Dopo l’ottimo inizio del comparto femminile di ieri, oggi quello maschile non è stato da meno con tutti e 3 gli azzurri che hanno staccato il pass per le semifinali.

Nel gruppo “A” Roberto Micheli (Fiamme Oro) ha chiuso con 1527 punti, al quarto posto, mentre Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) ha centrato il settimo posto con 1516 punti. Nel Gruppo B invece Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare) ha totalizzato 1497 punti con ottime prestazioni negli ostacoli (primo in 0:25.43) e nel nuoto (primo in 1:49.78).

Nel frattempo Aurora Tognetti (Carabinieri), Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Alice Rinaudo (Fiamme Oro) e Valentina Martinescu (Junior Asti) hanno affrontato il Seeding Round di scherma, valido per semifinali e finale.

Questi i risultati: Rinaudo 22V/13D, Tognetti 20V/15D, Martinescu 18V/17D, Mercuri 15V/20D. Domani sarà tempo di semifinale per le azzurre.