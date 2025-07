Pentathlon, grandi ambizioni per i 6 azzurri qualificati alla Finale di Coppa del Mondo di Alessandria d’Egitto

Da venerdì 4 a domenica 6 luglio ad Alessandria d’Egitto si terrà la Finale della Coppa del Mondo 2025 di pentathlon moderno: sono 72 i qualificati (36 uomini e 36 donne), con l’Italia che schiera 6 azzurri (3 uomini e 3 donne), ovvero il contingente massimo.

Disputeranno le semifinali di venerdì e sabato (domenica le finali, a cui si qualificheranno in 18) Matteo Cicinelli, Roberto Micheli e Giorgio Malan tra gli uomini ed Aurora Tognetti, Beatrice Mercuri ed Alice Rinaudo tra le donne. Al sito federale hanno parlato tutti gli azzurri qualificati per la Finale.

Giorgio Malan è fiducioso: “Questa prima parte di stagione è andata molto bene, sono contento. Non è stato facile ricominciare con la nuova disciplina, ma comunque stimolante. Sono molto contento di ritrovarmi a gareggiare in questa Finale di Coppa, sono fiducioso che arriverò al meglio. Con il nostro staff abbiamo programmato il Mondiale come picco della stagione, ma comunque questo sarà un super test e non vedo l’ora di cominciare“.

Matteo Cicinelli, invece, è reduce da un collegiale a Sestriere: “Questo inizio di stagione pieno di podi e bei traguardi è buon punto d’inizio per questo quadriennio. Le Olimpiadi di Parigi, che sono state felicità pura, mi hanno portato ancora più voglia di allenarmi, vincere e continuare a migliorarmi come atleta“.

Roberto Micheli non si accontenta: “Soddisfatto di quanto fatto finora, poteva andare meglio, ma è una buona base per competere in maniera più importante. Sono contento, si tratta della mia prima partecipazione, l’obiettivo è sicuramente arrivare in finale e cercare magari di rimanere in una top ten per sognare qualcosa di grande“.

Alice Rinaudo ha grandi aspettative: “Punto sempre più in alto. Sono molto contenta del lavoro che sto facendo, di come il mio fisico e la mia testa stanno reagendo. Sono positiva verso questa Finale di Coppa del Mondo“. Maria Beatrice Mercuri ha fiducia: “Spero emerga il lavoro fatto dopo l’ultima tappa. Mi sento propositiva“. Aurora Tognetti non si sente al top: “Senza aspettative, ma con l’obiettivo di dare il massimo senza avere rimpianti“.