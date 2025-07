Pentathlon, doppio quarto posto per l’Italia nelle staffette degli Europei

Gli Europei senior 2025 di pentathlon moderno, andati in scena a Madrid, in Spagna, si chiudono con un doppio quarto posto per l’Italia nelle staffette di genere: restano ai piedi del podio sia Aurora Tognetti e Maria Beatrice Mercuri sia Giorgio Malan e Roberto Micheli.

Nella staffetta femminile Aurora Tognetti (Carabinieri) e Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) chiudono al quarto posto con 1420 punti nella gara in cui l’oro va alla Svizzera di Florina Jurt e Katharina Jurt, prime con 1462, davanti alla Cechia di Lucie Hlavackova e Katerina Vanova, seconde a quota 1440, ed all’Ungheria di Noemi Eszes ed Emma Meszaros, terze con 1428. Per le azzurre resta la consolazione di aver vinto la prova ad eliminazione diretta di scherma ed aver fatto segnare il miglior crono nel nuoto.

Nella staffetta maschile Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Roberto Micheli (Fiamme Oro) si classificano quarti con 1596 punti, mentre il titolo continentale va alla Cechia di Matous Tuma e Marek Grycz, d’oro a quota 1631, i quali precedono l’Ucraina di Yuriy Kovalchuk e Danylo Sych, d’argento con 1620, ed i padroni di casa della Spagna, con Ivan Liberal Manzanas e Pau Salomo di bronzo a quota 1615. La coppia italiana ottiene il miglior tempo assoluto nel nuoto e si ferma in finale nel tabellone ad eliminazione diretta della scherma.