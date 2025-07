Pentathlon, avanzato tutte alle semifinali le azzurre agli Europei di Madrid

Subito buone notizie per l’Italia dai Campionati Europei di pentathlon moderno 2025 in corso di svolgimento a Madrid (Spagna). La giornata odierna prevedeva le qualificazioni femminili e tutte e 4 le nostre portacolori hanno staccato il pass per le semifinali.

Presso gli impianti del Centro Deportivo y Sociocultural Militar del E.T. “La Dehesa” le nostre Aurora Tognetti (Carabinieri), Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Alice Rinaudo (Fiamme Oro) e Valentina Martinescu (Junior Asti) hanno passato il turno e ora torneranno in scena per le semifinali in programma mercoledì 23 luglio.

Nel Gruppo A Aurora Tognetti ha concluso le sue qualifiche con 1378 punti, mentre Alice Rinaudo ha chiuso con 1366. Nel gruppo B, invece, Valentina Martinescu ha messo a segno il miglior punteggio con 1391 punti, mentre Maria Beatrice Mercuri ha chiuso con 1368.

Il programma della manifestazione continentale, a questo punto, proporrà le qualificazioni maschili nella giornata di domani. Vedremo in azione Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Roberto Micheli (Fiamme Oro) e Matteo Bovenzi.