Pattinaggio artistico a rotelle: Sofia Ciacia ed Elvis Martinello si impongono nell’inline agli Italiani 2025

Sofia Ciacia tiene botta e difende il titolo di Campionessa d’Italia nella disciplina inline. L’atleta ha infatti vinto per il secondo anno consecutivo la rassegna tricolore di pattinaggio artistico a rotelle, competizione quest’anno andata in scena al Pala Igor di Novara, malgrado un segmento più lungo viziato da alcune imprecisioni.

La Vice Campionessa del Mondo infatti ha perso punti preziosi in elementi di valore, uno tra tutti il doppio axel, riuscendo però a mantenere alta l’asticella delle components, fattore che le ha consentito di stare comunque in scia delle principali contendenti e di rimanere in testa nella somma del totale. Nonostante lo score di 69.64 (33.42, 38.22, quarto libero) si è arrivati dunque all’overall di 123.05, con cui la veneta ha regolato Clara Barattoni, seconda con 72.14 (36.75, 35.38) per 120.36 davanti a Metka Kuk, alla fine sul gradino più basso del podio con il miglior libero valutato 72.64 (45.66, 26.98) e il totale di 118.51. Bene poi Alessia Bilancioni, quarta con 72.14 (36.76, 35.38, secondo libero per lei) per 116.72.

Cambia parzialmente la situazione invece in campo maschile, complice la vittoria netta di Elvis Martinello, il quale con 79.45 (41.20, 38.25) per 131.83 ha regolato senza patemi Niccolò Tostato, al posto d’onore con 64.44 (31.67, 33.77) per 100.62, e Casanova Michele, bravo a compiere una risalita dalla quarta piazza chiudendo terzo con 66.77 (33.47, 33.30) per 94.04 arginando Francesco Meloni, al ridosso della top 3 con 55.79 (26.31, 29.48) per 83.44.

In campo Junior sorride invece Rachele Bianchi, trionfatrice con undici punti di margine, come dimostra il punteggio di 67.16 (36.96, 31.20) per 111.50 con cui si è attestata davanti a Sofia De Lazzari, seconda con 62.81 (31.39, 32.42) per 100.50, e Viola Riccioni, terza con 55.93 (30.52, 25.31)per 89.75. Posizioni cristallizzate anche tra i maschi considerato il successo facile di Nicolas Schiavoni, Campione italiano con 65.50 (34.67, 30.83) per 109.60. Seguono Davide Spadafora, secondo con 53.99 (25.87, 28.12) per 81.61 e Filippo De Ritis, terzo con 44.85 (23.00, 23.85) per 66.33.

I Campionati Italiani entreranno adesso nella lunga fase dedicata alla danza ed alla Solo Dance. Le prove della Junior e Senior cominceranno nuovamente a partire dal 0 luglio.