Pattinaggio artistico a rotelle: Sasso e Altieri Degrassi dettano il passo dopo la style Solo Dance agli Italiani

Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi continuano a dettare legge, anche in campo individuale. Dopo aver dominato in lungo e in largo la prova delle coppie di danza i Campioni Mondiali in carica si sono imposti nella style della Solo Dance, gara che di fatto chiuderà i Campionati Italiani 2025 di pattinaggio artistico a rotelle, competizione in fase di svolgimento al Pala Igor di Novara.

L’atleta emiliana nello specifico è scollinata sopra quota 70 punti prendendo in largo con il miglior riscontro nel secondo punteggio, di cinque lunghezze superiore alla concorrenza. Al netto infatti di tre elementi valutati con il massimo del livello (cluster, travlling e footwork sequence) e della solita importante qualità di esecuzione, l’allieva di Beatrice Lotti ha ricevuto l’assegnazione di livello 2 nel pattern di danza obbligata, fattore che ha depotenziato uno score comunque oltremodo elevato, ovvero 72.15 (37.15, 35.00).

Davvero importante anche la prestazione di Caterina Artoni, la quale ha stampato il miglior tecnico del lotto grazie ad un segmento corto premiato con tutti livello 4 e con tutte le difficoltà giudicate con il segno +, tanto da raggiungere 69.76 (39.00, 30.76). Più lontana invece Sara Mazzini, al momento terza con 64.35 (33.35, 30.00).

Situazione incredibilmente simile in campo maschile, con Gherardo Altieri Degrassi al momento al comando delle operazioni premendo l’acceleratore sulla superiorità qualitativa delle components. L’azzurro allenato da Beatrice Lotti e Maria Teresa Marzano si è comunque reso protagonista di una style di pregevole fattura, inaugurata nel migliore dei modi con i cluster (livello 4) e degli ottimi travelling, salvo poi perdere qualcosa nella sequenza di midnight e nella footwork sequence, entrambe di livello 3 ma sostenute da un QOE solido. Alla fine il punteggio dirà 71.00 (36.75, 34.25), meno di un punto in più rispetto ad Andrea Loguercio, al posto d’onore con 70.72 (38.50, 32.12) ed abile a mettere pressione sul fronte tecnico, dove ha ricevuto il giudizio migliore. Il gradino più basso del podio è invece occupato da Raoul Allegranti, terzo con 66.34 (34.60, 31.74)

La penultima giornata di gare si è chiusa con lo style della danza junior, risoltasi in una classifica cortissima che promette spettacolo in vista del libero. In testa figurano Calotta Bruzzi-Alessandro Grossi con 59.38 (30.00, 29.38) immediatamente seguiti da Elisa Cavina-Yuri Allegranti, secondi con 59.10 (28.60, 30.50) e da Maria Claudia Parziale-Matteo Di Nunzio, terzi con 58.07 (28.20, 29.87)