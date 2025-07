Pattinaggio artistico a rotelle: Sasso-Altieri Degrassi dominano in scioltezza la style agli Italiani 2025

Si aprono con una magia di Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi le competizioni Senior valide per la specialità della danza ai Campionati Italiani 2025 di pattinaggio artistico a rotelle. I Campioni del Mondo in carica hanno infatti alzato vistosamente l’asticella in occasione della style delle coppie, scollinando l’importante soglia dei 70 punti.

Prova di vistosa solidità quella degli atleti seguiti da Beatrice Lotti e Maria Teresa Marzano, i quali si sono imposti con fermezza in entrambi i punteggi raccogliendo il massimo del livello in tutti gli elementi a chiamata e ricevendo una valutazione elevata in termini di qualità di esecuzione. Tra le difficoltà premiate maggiormente spicca il pattern di italian foxtrot, giudicato con un +2 unanime. Sono arrivati invece tre +2 ed un +1 sia nella serie di passi non in presa che nel sollevamento rotazionale e nella one partner footwork sequence.

Viaggiando sopra l’8.0 in tutte le quattro voci delle components, gli azzurri si sono dunque spinti fino a 71.20 (36.95, 34.25), ben nove punti in più rispetto a Caterina Artoni-Raoul Allegranti, piazzatosi provvisoriamente al posto d’onore con 62.79 (31.05, 31.74) dopo una performance contrassegnata da una chiamata di livello 3 nella serie non in presa e nello schema di danza obbligato. A debita distanza si sono poi virtualmente accomodati sul gradino più basso del podio Ilaria Golluscio-Samuele Stasi con 54.07 (26.95, 27.12).

La giornata si è aperta poi con la style della Solo dance Junior femminile, dove a prendere il comando delle operazioni è stata Mariaclaudia Parziale con 65.35 (35.60, 29.75) precedendo Alice Vedova, seconda con 60.58 (32.20, 28.38) ed Elisa Buzzi, terza con 59.00 (31.50, 27.50). In campo maschile primo posto per Yuri Allegranti, il quale si è attestato in zona 62.95 (32.70, 30.26). Non lontano Luca Buonincontro, secondo con 61.85 (31.10, 30.75) davanti ad Alessandro Grossi, terzo con 58.20 (30.45, 27.75).