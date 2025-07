Pattinaggio artistico a rotelle: Mills-Cortini si laureano ancora Campioni d’Italia nelle coppie. Secondi Polli-Inglese

Per la seconda edizione consecutiva la coppia formata da Micol Mills e Tommaso Cortini ha conquistato il titolo nelle coppie d’artistico ai Campionati italiani 2025 di pattinaggio artistico, competizione quest’anno in scena a Novara, precisamente presso il Pala Igor. Gli azzurri hanno confermato il primato arpionato con solidità nel corto, superando l’importante soglia dei 200 punti sul totale.

Buona la prestazione dei Vice Campioni del Mondo, depotenziata soltanto da un passaggio vuoto nel doppio axel lanciato e da una serie di inopinati errori in occasione della trottola d’insieme che ha chiuso il programma libero. Ottimo il resto: a partire dalla spirale della morte, assegnata di livello 4 e chiamata con un QOE positivo da parte dei giudici, passando per i tre sollevamenti laccio americano, laccio americano reverse e Venerucci (anche questi chiamati del massimo del livello), per il triplo rittberger lanciato e per la sequenza di passi (livello 3).

A buon fine anche i salti in parallelo, quindi il doppio axel e la combinazione doppio loop/doppio toeloop/doppio toeloop, difficoltà che sommate alla superiorità netta nel secondo punteggio hanno spinto i due pattinatori a raggiungere lo score di 127.52 (78.72, 51.30) per un overall di 203.55.

Molto bene anche Angelica Polli-Josè Enrico Inglese, artefici di una performance interessante valutata 119.69 (77.94, 42.75) per 183.41, punteggio importante considerando che si tratta del primo Assoluto nella massima categoria. Più staccati infine Gloria Di Bella-Alessandro Bozzini, terzi con 108.78 (71.21, 37.57) per 170.53 precedendo Caterina Locuratolo-Jacopo Russo, quarti con 107.86 (71.06, 37.80) per 160.72.

In campo Junior trionfo per Alice Pozzobon-Alessio Cocci, abili a mantenere alta l’asticella anche nel segmento lungo stampando 91.77 (50.82, 40.95) per 145.04 regolando Ginevra Riccardo-Rodolfo Cortini, secondi con 88.62 (54.07, 35.55) per 139.54, e Ludovica Pari-Noah Cavallini, terzi con 88.21 (56.69, 33.52) per 134.89.

La giornata si è poi chiusa con lo short program inline Senior, dove a dettare legge è stata la favorita Sofia Ciacia, unica a scollinare sopra i 50 punti ottenendo precisamente 53.41 (27.91, 25.50) sfruttando la grande superiorità nelle components. Non troppo lontana Clara Barattoni, seconda con 49.08 (30.20, 19.88) con il migliore tecnico del lotto. In corsa tra le altre anche Metka Kuk, per ora terza con 45.87 (29.00, 16.87), ed Alessia Bilancioni, quarta con 44.58 (22.32, 22.26). Tra i maschi invece guida le operazioni Elvis Martinello con 52.38 (30.26, 22.12), seguito da Niccolò Tosto, provvisoriamente al posto d’onore con 36.18 (19.05, 18.13), e da Francesco Meloni, terzo con 27.65 (10.90, 18.75).

In campo Junior bel corto per Rachele Bianchi, leader con 44.34 (25.21, 19.13) tenendo a distanza Sofia De Lazzari, seconda con 37.69 (18.93, 19.76), quattro lunghezze in più rispetto a Viola Riccioni, terza con 33.82 (17.57, 16.25). Nei maschi ha preso il largo invece Nicolas Schiavoni, il quale ha già ipotecato il titolo guadagnando 44.10 (28.60, 16.50) scavando un solco profondo su Davide Spadafora, secondo con 27.62 (12.61, 16.01), e su Filippo De Ritis, terzo con 21.48 (10.11, 13.37). Domani, sabato 5 luglio, si disputeranno i programmi liberi.