Pattinaggio artistico a rotelle: Mills-Cortini dilagano nello short agli Italiani 2025. Secondi Polli-Inglese

Va tutto come previsto nello short program delle coppie, segmento clou della giornata odierna valida per i Campionati Italiani 2025 di pattinaggio artistico a rotelle, competizione attualmente in scena a Novara, precisamente presso il Pala Igor. A conquistare saldamente la testa della classifica sono stati infatti i grandi favoriti del lotto Micol Mills-Tommaso Cortini, i quali hanno subito raccolto un importante vantaggio rispetto al resto della concorrenza.

I Vice Campioni del Mondo, sulle toccanti note di “Canta ancora” di Arisa, hanno completato senza particolari patemi tutti gli elementi di maggior valore ad eccezione del doppio axel side by side, viziato da una caduta del cavaliere. Di buona fattura il resto: dopo il triplo twist, di livello base, il binomio ha guadagnato punti preziosi grazie ai due sollevamenti, il combinato Venerucci e il laccio americano reverse (entrambi di livello 4), oltre che con la spirale (livello 3) e la sequenza di passi (livello 2).

Dettando ampiamente legge nelle components gli azzurri hanno quindi guadagnato 76.03 (48.28, 28.75), tredici lunghezze in più rispetto ai Campioni del Mondo Junior in carica Angelica Polli-Josè Enrico Inglese, attualmente al posto d’onore con 63.72 (40.48, 23.24) grazie ad un corto ben costruito, anche in questo caso macchiato da un passaggio a vuoto nel doppio axel in parallelo. Non lontani Gloria Di Bella-Alessandro Bozzini, terzi con 61.75 (40.87, 20.88) davanti a Caterina Locuratolo-Jacopo Russo, quarti con 52.86 (30.73, 22.13) e rimasti attardati a causa di una chiamata no level nella spirale per un problema in due cambi della trottola in parallelo.

Più aperta la partita in ambito Junior, con Alice Pozzobon-Alessio Cocci provvisoriamente al comando delle operazioni facendo perno su un layout pulito nei sette elementi che ha concesso loro di arrivare fino a quota 53.27 (31.27, 22.00). Ma la partita è aperta, complice la vicinanza di Ginevra Riccardo-Rodolfo Cortini, primi inseguitori con 50.92 (32.79, 18.13). Leggermente più lontani Ludovica Pari-Noah Cavallini, terzi con 46.68 (27.30, 19.38). Domani, venerdì 4 luglio, si svolgeranno i programmi liberi, oltre che gli short della categoria inline per la categoria Junior e Senior.