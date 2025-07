Pattinaggio artistico a rotelle: Fiori e Chimetto leader dopo lo short individuale agli Italiani 2025

Gioia Fiori colpisce ancora. L’atleta romana ha dominato in lungo e in largo in occasione dello short program valido per i Campionati Italiani 2025 di pattinaggio artistico a rotelle – rassegna in fase di svolgimento al Pala Igor di Novara ed approdata alle competizioni della massima categoria – confermando la sua davvero notevole striscia di prestazioni positive, in piena continuità con quanto sfoggiato in occasione delle prove dell’Artistic International Series.

L’azzurra seguita dalla mamma Valeria Fabiani e da Sara Locandro, entrata per ultima in pista, si è resa artefice di un programma molto consistente sotto il profilo tecnico, contrassegnato da tanti elementi acchiappa punti: a cominciare dalla devastante combinazione triplo toeloop/doppio toeloop/thoren/triplo salchow, passando per il doppio axel, anticipato e seguito da passi, oltre che per il triplo salchow singolo staccato in zona bonus.

Rubando l’occhio inoltre nell’esecuzione delle due trottole ed ottenendo un riscontro positivo anche nel secondo punteggio, Gioia ha accarezzato in scioltezza gli 80 punti, arrivando a 79.31 (53.82, 25.49), scavando un solco significativo sulla prima inseguitrice Yenè Corinna Sono Bonati, anche lei abile a non lasciare pressoché nulla sul piatto snocciolando la catena triplo toeloop/thoren/triplo salchow/ doppio toeloop, il doppio axel ed il triplo salchow, attestandosi in zona 68.24 (46.23, 22.01).

In scia anche Noemi Scatarzi, al momento terza con 65.83 (45.84, 19.99), protagonista di uno short libero da sbavature. Discorso speculare per Federica Pizzingrilli, quarta ad un’incollatura con 65.59 (43.59, 22.00). Da non sottovalutare poi Sara Franceschini, quinta con 61.64 (39.77, 21.87); qualche incertezza invece per Giada Romiti, settima con 59.46 (39.96, 20.50) alle spalle di Astrid Maria Frigerio, sesta con 61.17 (41.30, 19.87).

Nella categoria Senior maschile avanza invece Alex Chimetto, unico del lotto ad aver scavalcato la soglia degli 80 punti grazie ad una performance valutata 82.83 (55.33, 27.50) contrassegnata dalla combo triplo flip/triplo toeloop/doppio loop, dal triplo lutz e dal doppio axel singolo. Secondo poi Danilo Gelao, il quale ha messo in cassaforte un corto da 74.20 (49.95, 25.25), punteggio depotenziato da alcune défaillance. Praticamente attaccato al pugliese c’è Kevin Bovara, attualmente terzo con 74.15 (49.52, 24.63). Alla finestra invece Luca Innocenti, quarto con 71.24 (49.37, 21.87).

Nella giornata di ieri si è invece conclusa la prova della categoria Junior, dove a trionfare in campo femminile è stata Martina Stefani, pattinatrice che ha letteralmente sbaragliato la concorrenza imponendosi in entrambi i segmenti proponendo una buona qualità tecnica (doppio axel e triplo salchow perfettamente ruotati i suoi salti di maggior valore, a cui si aggiunge anche un triplo loop chiamato under nel libero) e solidità nelle components, due fattori che le hanno concesso di arrivare al totale di 177.47 distanziando di undici lunghezze Matilde Caputo, autrice di una bella rimonta dal quarto alla piazza d’onore concretizzata con lo score di 166.92. Più lontana invece Chiara Tegamelli, quarta con 155.19.

Vittoria nettissima anche per Gianmaria Giacomi che, tra gli Junior maschi, ha preso il largo proponendo dei layout di alto profilo con nota di merito per il free, impreziosito dalla combinazione doppio axel/triplo toeloop e dal triplo loop agganciato al triplo salchow sfiorando complessivamente quota 180 fermandosi a 179.99. Secondo posto invece per Anthony Russi (161.43) davanti ad Alessio Cocci (159.43), terzo classificato.