Pattinaggio artistico a rotelle, Europei 2025: i convocati dell’Italia. Gioia Fiori guida la spedizione

Archiviata la lunghissima maratona dei Campionati Italiani, il movimento del pattinaggio artistico a rotelle si proietta verso gli appuntamenti più importanti della stagione. Il primo in ordine di calendario sarà quello dei Campionati Europei 2025, rassegna quest’anno in scena nel nostro Paese, nello specifico il Pala Pilkec di Trieste in Opicina, dal 2 al 13 settembre. Saranno dei giorni caldissimi, dove la compagine tricolore cercherà di battagliare con altre Nazioni in grande crescita, una su tutti la Spagna.

Al momento, il Commissario Tecnico Fabio Hollan ha diramato le convocazioni per quanto riguarda le specialità del libero, delle coppie d’artistico e della disciplina inline. Nei prossimi giorni invece sarà resa pubblica la lista dei nomi per ciò che concerne la danza e la Solo Dance. Tra i profili più di spicco reclutati dal CT spicca quello della Campionessa Italiana in carica (nonché argento iridato) Gioia Fiori, pronta a battagliare nella categoria individuale femminile insieme a Giada Romiti ed Astrid Maria Frigerio.

In campo maschile fari puntati invece su Alex Chimetto, reduce anche lui da primo successo tricolore nella massima categoria e motivato a conquistare un piazzamento di lusso. A condividere la pista con lui ci saranno anche Danilo Gelao e Daniele Ricci.

Nelle coppie d’artistico l’Italia farà affidamento a due binomi che hanno già abbondantemente dimostrato di potersi fare valere in campo internazionale: stiamo parlando di Gloria Di Bella-Alessandro Bozzini e di Caterina Locuratolo-Jacopo Russo. Nell’inline invece andranno a caccia del successo Metka Kuk, Alessia Bilancioni, Niccolò Tosato e Michele Casanova. Di seguito i convocati Junior e Senior.

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE TRIESTE: I CONVOCATI DELL’ITALIA (LIBERO, COPPIE, INLINE)

Individuale Junior maschile

Gianmaria Giacomi

Alessio Cocci

Individuale Junior femminile

Matilde Caputo

Chiara Tegamelli

Individuale Senior maschile

Alex Chimetto

Danilo Gelao

Daniele Ricci

Individuale Senior femminile

Gioia Fiori

Giada Romiti

Maria Astrid Frigerio

Coppie d’artistico Junior

Ludovica Pari-Noah Cavallini

Martina Nale-Riccardo Male

Coppie d’artistico Senior

Gloria Di Bella-Alessandro Bozzini

Caterina Locuratolo-Jacopo Russo

Individuale Junior Inline maschile

Davide Spadafora

Individuale Junior Inline femminile

Rachele Bianchi

Sofia De Lazzari

Individuale Senior Inline maschile

Niccolò Tostato

Michele Casanova

Individuale Senior Inline femminile

Metka Kuk

Alessia Bilancioni