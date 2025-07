Pattinaggio artistico a rotelle: a Novara Chimetto e Fiori conquistano il primo titolo nazionale tra i Senior!

Una giornata indimenticabile. Alex Chimetto e Gioia Fiori sono saliti per la prima volta in carriera sul gradino più alto del podio nella gara individuale della massima categoria ai Campionati Italiani di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna che sta vivendo l’edizione 2025 all’interno del Pala Igor di Novara. Un trionfo che resterà indelebile nella memoria dei due atleti, entrambi bravi a confermare la leadership già abbondantemente accaparrata in occasione dello short program.

Ma andiamo con ordine. Il talento veneto ha concretizzato il successo facendo letteralmente il vuoto nelle components e difendendosi egregiamente nel reparto tecnico, nonostante alcune sbavature nell’arrivo di alcuni salti. Tra gli elementi di maggior valore presentati dall’azzurro spicca la splendida combinazione triplo salchow/triplo toeloop, senza dubbio l‘highlight del programma programma e, cosa non banale, la sequenza di passi, chiamata di livello 3 e premiata con un+1 unanime da parte del pannello giudicata.

Lottando sia nelle trottole che su salti come Il triplo loop agganciato al triplo salchow, il triplo flip combinato con il triplo toeloop, il triplo lutz e il triplo axel, Alex ha così raggiunto quota 137.35 (86.48, 50.87) per 220.18 precedendo Danilo Gelao, il quale malgrado alcuni passaggi a vuoto è riuscito a sfruttare il vantaggio del corto chiudendo i giochi con 122.83 (78.05, 46.78) per 197.03. Grande rimonta invece per Mirko Mazzo, piazzatosi terzo partendo dalla sesta casella del segmento breve: un’impresa maturata grazie ad un free impreziosito dal tecnico più alto di giornata, come dimostra lo score di 131.74 (95.94, 37.80) per 195.62.

In campo femminile solo grandi conferme per Gioia Fiori, ancora una volta bravissima mettere sul piatto una performance pressoché priva di sbavature di rilievo, esattamente come fatto già nei primi appuntamenti stagionali. Ad eccezione di una defaillance nel triplo loop, la romana ha incantato il pubblico piemontese stampando un meraviglioso triplo flip inaugurale, salto che ha preceduto la combo triplo toeloop/thoren/triplo salchow, anche questa perfettamente eseguita. Dopo il già citato loop, Gioia ha poi passato in rassegna la prima trottola combinata (quattro cambi), l’importante doppio axel proposto in combinazione con il triplo salchow, il triplo toeloop e il doppio axel singoli, terminando la prova con la seconda trottola combinata e con la serie di passi (livello 3 con media del +2). Tutte difficoltà che le hanno permesso di raccogliere 138.68 (93.07, 46.61) superando la più che significativa soglia dei 215 punti nel totale, ovvero 217.99.

Discorso praticamente simile per Yenè Corinna Soro Bonati. L’italo-ivoriana, sulla stessa linea della prima della classe, ha sfoggiato l’ennesima prestazione monstre di questa annata sportiva, staccando senza patema alcuno quattro tripli e due doppi axel, attestandosi in zona 122.5 (78.17, 44.38) per 190.79. Il mucchio selvaggio per il gradino più basso si è invece risolto con Giada Romiti, settima nello short e terza nella classifica finale sbagliando meno delle dirette avversarie guadagnando 107.60 (71.01, 36.59) per 167.06. Vicinissime le altre contendenti, a partire da Rebecca Bartolomeoli, quarta con 97.27 (62.68, 34.59) per 153.76 davanti ad Astrid Maria Frigerio, quinta a 92.56 (56.96, 35.60) per 153.73, Noemi Scatarzi, sesta a 87.46 (55.68, 32.78) per 153.29, Federica Pizzingrilli, settima con 86.74 (53.14, 35.60) per 152.33, e Sara Franceschini, ottava con 73.57 (39.98, 34.59) per 135.21.

Domani, giovedì 3 luglio, si disputerà lo short program delle coppie d’artistico.