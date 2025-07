Errani/Vavassori interrotta due volte a Wimbledon: cos’è successo e il punteggio prima dello stop

AGGIORNAMENT ORE 16.45: la pioggia ha nuovamente fatto capolino a Wimbledon e le partite sui campi esterni sono state interrotte. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il primo set per 6-3, nel secondo il punteggio era di 6-6 e si stava per giocare il tie-break. Punteggio esatto prima dell’interruzione: Vavassori/Errani vs Withrow/Kromacheva 6-3, 6-6 (0-0). Stop anche nei match di doppio femminile: Cirstea/Kalinskaya-Andreeva/Shnaider 4-6, 7-6(3), 0-0; Siniakova/Townsend-Melichar Martinez/Samsonova 6-7(5), 4-1; Hsieh/Ostapenko-Alexandrova/Zhang 6-4, 1-0. Interrotta anche Siegemund-Sierra sul 6-3, 0-1 e 40-30.

AGGIORNAMENTO ORE 15.45: i giocatori sono tornati in campo, ha smesso di piovere.

La pioggia ha fatto capolino a Wimbledon nel primissimo pomeriggio e ha portato all’immediata interruzione degli incontri che si stavano disputando sui campi esterni, quelli che non sono previsti del tetto. Tra questi il match di doppio misto tra la coppia composta da Sara Errani e Andrea Vavassori e quella formata da Withrow/Khromacheva.

Gli azzurri si trovano in vantaggio per 3-0 nel primo set di questo confronto che mette in palio la qualificazione ai quarti di finale, lo statunitense e la russa erano al servizio nel quarto gioco e conducevano per 30-0 prima dello stop obbligato dalle avversità meteo che hanno in parte condizionato la prima settimana del terzo Slam della stagione.

Interruzione anche per i match di doppio femminile: Cirstea/Kalinskaya-Andreeva-Shnaider (4-6, 2-2) e Siniakova/Townsend-Melichar Martinez/Samsonova (3-2). A livello di singolare si è fermato Sierra-Siegemund, che erano appena entrate in campo (30-30 nel game d’apertura). Si gioca sul Campo 1, dove il cileno Nicolas Jarry incrocia il britannico Cameron Norrie dopo il successo dello statunitense Taylor Fritz per ritiro dell’australiano Jordan Thompson, e sul Campo Centrale (Kartal contro Pavyluchenkova, poi a seguire Sabalenka-Mertens).