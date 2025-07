Paquet/Gasquet vincono il doppio misto accorciato su Cobolli/Bronzetti, Italia-Francia 2-1 in Hopman Cup

Si chiude con un doppio misto a set singolo il confronto tra Italia e Francia di Hopman Cup. La vittoria arride alla coppia formata da Chloé Paquet e Richard Gasquet per 6-4 su Lucia Bronzetti e Flavio Cobolli. Non c’è però nulla che conti, se non l’onore: l’Italia il confronto l’aveva già vinto per 2-1, e attende ora di affrontare la vincitrice dell’altro raggruppamento, formato da Canada, Grecia e Spagna, domenica.

Sull’1-1 qualche errore di troppo dei due azzurri significa palle break per le Francia; Bronzetti manda largo il dritto ed è 1-2. Dopo un deciding point controllato dai francesi, è sul 2-3 che gli azzurri riprendono in mano la situazione: 30-40, sbaglia di dritto Paquet (dopo un gran lob di Cobolli) e si resta in parità.

Ancora il turno di servizio di Bronzetti crea però problemi all’Italia: palla del nuovo break per la Francia e doppio fallo, 3-4. Di fatto il canovaccio non cambia più e i transalpini portano a casa questo set unico. Ed è di fatto anche la conclusione del raggruppamento, con gli applausi che restano ampi da parte degli spettatori giunti a Bari.

Domani si capirà chi, tra Grecia e Canada, affronterà l’Italia: il Canada ha dalla sua un tie vinto 3-0 mentre la Grecia l’ha perso 2-1 contro la Spagna, ma c’è ancora qualche possibilità che il team ellenico possa mischiare le carte a proprio favore.