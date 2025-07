Paolo Bertolucci: “Ultima chance per Djokovic: o vince qui il 25° Slam o mai più”

Giornata importante per il tennis italiano quella di mercoledì, con ben due azzurri a giocarsi i quarti di finale a Wimbledon. A ripercorrerla nel consueto ed ironico podcast La Telefonata sono stati Paolo Bertolucci ed Adriano Panatta.

Le parole dell’attuale commentatore tecnico di Sky: “Ha detto una cosa interessante Shelton a fine match, cioè che Sinner tira troppo forte. Non è la prima volta che ci gioca contro, e addirittura ha detto che Sinner tira ancora più forte”.

Su Cobolli: “Sono molto contento perché ha giocato quattro set alla pari. L’ho incontrato davanti agli studi di Sky e gli ho detto che il prossimo step è la top-10 che non è così lontano. Abbiamo avuto la conferma che è un altro giocatore di altissimo livello”.

Sul tennis tricolore: “La cosa importante è che, a parte Sinner, cambiano gli interpreti. Una volta Musetti, una volta Sonego, una volta Cobolli, una volta Arnaldi. Abbiamo un movimento ad alto livello e ci sono giocatori italiani sempre presenti in tutti i weekend”.

Sulla semifinale di oggi: “Per me è last chance per Djokovic, o qui o mai più. Se non arriva questa volta a 25 non ci arriva più. Impresa ardua perché deve battere prima Sinner e poi molto probabilmente Alcaraz. Godiamoci questa semifinale”.