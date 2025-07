Paola Egonu sostituita da Ekaterina Antropova: il punteggio esatto nella finale di Nations League

Paola Egonu è stata sostituita definitivamente da Ekaterina Antropova nel corso della finale della Nations League 2025 di volley femminile. La miglior giocatrice delle Olimpiadi di Parigi 2024 ha iniziato da titolare il confronto tra Italia e Brasile, disputando due frazioni un po’ altalenanti e mettendo a segno 12 punti. Le due squadre si trovavano in perfetta parità nel conto dei set (1-1) e il terzo parziale era in totale equilibrio, risultando potenzialmente decisivo per involarsi verso la conquista del titolo.

Sul 9-9, dopo che le sudamericane avevano recuperato tre punti, il CT Julio Velasco ha deciso di cambiare l’opposto: fuori Egonu e dentro Ekaterina Antropova, abituata a subentrare nella seconda parte dei set se la situazione lo rende necessario (è accaduto più volte lo scorso anno ai Giochi e in questa stagione durante la fase preliminare). La veneta ha dato un cinque a Velasco in maniera molto violenta e si è poi recata in panchina, non sembrando molto convinta dalla sostituzione.

La bomber di Scandicci è rimasta stabilmente in campo, l’Italia ha vinto il terzo set e si è issata sul 2-1, portandosi così in vantaggio e mettendo in seria difficoltà le ragazze di Zé Roberto. Antropova ha fatto la differenza in quel frangente e ha iniziato da titolare il quarto set, raggiungendo rapidamente la doppia cifra e superando il tabellino di Egonu già nelle battute iniziali della quarta frazione (13 punti).