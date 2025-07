Pallanuoto, Settebello: attento a Tic! Il portiere della Romania è un pararigori

Nel match della prima giornata del girone A dei campionati mondiali di Singapore l’Italia sfida, fischio d’inizio previsto domani alle 14:45 con diretta tv su RaiSport + HD e su Sky Sport Arena, la Romania. Gli azzurri non possono prescindere dalla conquista dell’intera posta in palio in vista del probabile scontro al vertice in programma lunedì 14 con la Serbia.

Le due nazionali si sono affrontate nelle ultime due grandi competizioni internazionali, i Mondiali di Doha 2024 e le Olimpiadi di Parigi 2024. Proprio la sfida giocata in Qatar richiama alla memoria un potenziale pericolo, l’abilità nei tiri dal dischetto del portiere romeno.

Nell’ultimo incontro del girone D il Settebello, reduce dalla rocambolesca sconfitta subita ai rigori contro l’Ungheria nel confronto precedente, ha superato la formazione allenata dal grande ex Bogdan Rath con il punteggio di 16-10 e ha guadagnato il pass per il crossover contro gli Stati Uniti, incontro che ha poi certificato la conquista del pass olimpico.

In quel match gli azzurri hanno risentito, soprattutto nella prima parte, delle scorie della sfida precedente e si sono imbattuti in un autentico muro, un Marius-Florin Tic in versione imperforabile. Il capitano della nazionale romena ha respinto le conclusioni dai cinque metri scoccate da Francesco Condemi, Edoardo Di Somma, Luca Damonte e Francesco Di Fulvio, prima di capitolare sull’esecuzione di Andrea Fondelli.