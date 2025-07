Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: si inizia ad ottobre, lo Scudetto si assegna a luglio?

La Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile avrà inizio il 4 ottobre, mentre la regular season terminerà il 27 maggio 2026 (26 i turni previsti). Non sono, invece, ancora definitive le date di play-off e play-out: la serie che assegnerà lo Scudetto tornerà ad essere al meglio delle 5 sfide e terminerà il 3 luglio.

Al termine del girone d’andata, previsto il 12 dicembre, il campionato si fermerà fino al 31 gennaio 2026, per lasciare spazio agli Europei, in programma a Belgrado, in Serbia, dal 10 al 25 gennaio. La classifica dopo la 13ma giornata definirà le qualificate alla Final Eight di Coppa Italia, prevista dal 6 all’8 febbraio.

La Super Final di World Cup si disputerà dal 7 al 12 aprile: il campionato si fermerà il 28 marzo e ripartirà il 15 aprile. Nuovo stop tra la fine della regular season, previsto il 27 maggio, e l’inizio di play-off e play-out, per le finali delle Coppe Europee: l’Euro Cup finirà il 6 giugno, la Champions League il 13 giugno.

Le semifinali play-off e play-out saranno al meglio delle 3 gare il 16, 19 e 22 giugno, mentre le finali torneranno ad essere al meglio delle 5 gare ed inizieranno il 25 giugno per concludersi il 3 luglio. Queste date, però non sono ancora definitive.