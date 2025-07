Pallanuoto, Mondiali 2025: risultati e classifiche della seconda giornata. La Croazia supera il Montenegro

Seconda giornata per il torneo maschile ai Mondiali di pallanuoto 2025. In scena tutti gli incontri in attesa dell’ultimo match che vede protagonista il Settebello contro i campioni olimpici della Serbia. Nelle sfide più interessanti vittorie per la Spagna sull’Australia e per la Croazia, di misura, sul Montenegro. Andiamo a scoprire tutti i risultati e le classifiche aggiornate.

SECONDA GIORNATA

Lunedì 14 luglio

Girone A

Sudafrica-Romania 5-24 (0-8, 1-3, 3-7, 1-6)

14:45 Italia-Serbia DA DISPUTARE

Girone B

Giappone-Ungheria 18-23 (5-5, 3-5, 3-5, 7-8)

Australia-Spagna 7-10 (0-4, 2-5, 2-0, 3-1)

Girone C

Stati Uniti-Brasile 16-7 (6-1, 2-0, 4-3, 4-3)

Singapore-Canada 10-22 (5-7, 2-5, 2-4, 1-6)

Girone D

Grecia-Cina 26-5 (2-0, 10-0, 6-3, 8-2)

Croazia-Montenegro 13-11 (3-2, 2-3, 3-2, 5-4)

CLASSIFICHE

Girone A: Serbia*, Italia* e Romania 3, Sudafrica 0.

Girone B: Spagna e Ungheria 6, Australia e Giappone 0.

Girone C: Stati Uniti 6, Brasile 3 e Canada, Singapore 0.

Girone D: Croazia 6, Montenegro e Grecia 3, Cina 0.

* una partita in meno