Pallanuoto, Mondiali 2025: risultati 16 luglio. Brasile o Grecia sulla strada dell’Italia

Si chiude la prima fase a gironi dei Mondiali 2025 di pallanuoto maschile: a Singapore il Settebello batte per 28-4 il Sudafrica ed avanza direttamente ai quarti di finale, chiudendo al primo posto il Gruppo A. Nello stesso raggruppamento la Serbia liquida la Romania per 19-9 ed è seconda.

Nel Girone B il big match che metteva in palio il primo posto vede la vittoria in rimonta della Spagna, che supera di misura l’Ungheria, sconfitta per 10-9, mentre avanza agli ottavi il Giappone, terzo, che la spunta per 12-11 sull’Australia.

Nel Gruppo C, invece, gli Stati Uniti erano già certi del primo posto, ma comunque vincono per 26-6 su Singapore, mentre la sfida che metteva in palio il secondo posto si risolve ai tiri di rigore: dopo l’11-11 dei tempi regolamentari a spuntarla è il Brasile, che piega per 19-18 il Canada.

Nel Girone D, infine, la Croazia batte col minimo scarto la Grecia, sconfitta per 10-9, e termina al primo posto, relegando gli ellenici in terza posizione, anche in virtù del successo del Montenegro, che si classifica secondo, vittorioso per 13-8 sulla Cina.

Nella seconda fase ad eliminazione diretta il Settebello tornerà in acqua direttamente ai quarti di finale domenica 20 luglio alle ore 10.00 italiane, nel match in cui sfiderà la vincente dell’incontro che si terrà venerdì 18 alle ore 13.10 tra Brasile e Grecia.

RISULTATI MONDIALI PALLANUOTO 2025

Mercoledì 16 luglio – 3a giornata fase a gironi

03.00 PALLANUOTO – CANADA-BRASILE (Girone C) 18-19 dtr (11-11)

04.35 PALLANUOTO – AUSTRALIA-GIAPPONE (Girone B) 11-12

06.10 PALLANUOTO – CINA-MONTENEGRO (Girone D) 8-13

07.45 PALLANUOTO – ITALIA-SUDAFRICA (Girone A) 28-4

10.00 PALLANUOTO – SERBIA-ROMANIA (Girone A) 19-9

11.35 PALLANUOTO – GRECIA-CROAZIA (Girone D) 9-10

13.10 PALLANUOTO – SINGAPORE-STATI UNITI (Girone C) 6-26

14.45 PALLANUOTO – SPAGNA-UNGHERIA (Girone B) 10-9

CLASSIFICHE FINALI GIRONI MONDIALI PALLANUOTO 2025

Girone A: Italia 8, Serbia 7, Romania 3, Sudafrica 0.

Girone B: Spagna 9, Ungheria 6, Giappone 3, Australia 0.

Girone C: Stati Uniti 9, Brasile 5, Canada 4, Singapore 0.

Girone D: Croazia 9, Montenegro 6, Grecia 3, Cina 0.

CALENDARIO SECONDA FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA

Venerdì 18 luglio

03.00 PALLANUOTO – Semifinali 13° posto 4A-4B (25) Sudafrica-Australia

04.35 PALLANUOTO – Semifinali 13° posto 4C-4D (26) Singapore-Cina

10.00 PALLANUOTO – Ottavi di finale 2A-3B (27) Serbia-Giappone

11.35 PALLANUOTO – Ottavi di finale 3A-2B (28) Romania-Ungheria

13.10 PALLANUOTO – Ottavi di finale 2C-3D (29) Brasile-Grecia

14.45 PALLANUOTO – Ottavi di finale 3C-2D (30) Canada-Montenegro

Domenica 20 luglio

03.00 PALLANUOTO – Finale 15° posto perd. 25-perd. 26

04.35 PALLANUOTO – Finale 13° posto vinc. 25-vinc. 26

06.10 PALLANUOTO – Semifinali 9° posto perd. 27-perd. 29 (33)

07.45 PALLANUOTO – Semifinali 9° posto perd. 28-perd. 30 (34)

10.00 PALLANUOTO – Quarti di finale 1A-vinc. 29 (35) Italia-vinc. Brasile-Grecia

11.35 PALLANUOTO – Quarti di finale 1B-vinc. 30 (36) Spagna-vinc. Canada-Montenegro

13.10 PALLANUOTO – Quarti di finale 1C-vinc. 27 (37) Stati Uniti-vinc. Serbia-Giappone

14.45 PALLANUOTO – Quarti di finale 1D-vinc. 28 (38) Croazia-vinc. Romania-Ungheria

Martedì 22 luglio

03.00 PALLANUOTO – Finale 11° posto perd. 33-perd. 34

04.35 PALLANUOTO – Finale 9° posto vinc. 33-vinc. 34

10.00 PALLANUOTO – Semifinali 5° posto perd. 35-perd. 36 (41)

11.35 PALLANUOTO – Semifinali vinc. 35-vinc. 36 (43)

14.00 PALLANUOTO – Semifinali 5° posto perd. 37-perd. 38 (42)

15.35 PALLANUOTO – Semifinali vinc. 37-vinc. 38 (44)

Giovedì 24 luglio

10.00 PALLANUOTO – Finale 7° posto perd. 41-perd. 42

11.35 PALLANUOTO – Finale 3° posto perd. 43-perd. 44

14.00 PALLANUOTO – Finale 5° posto vinc. 41-vinc. 42

15.35 PALLANUOTO – Finale vinc. 43-vinc. 44