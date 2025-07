Pallanuoto, Mondiali 2025: Italia-Stati Uniti 9-8. Settebello settimo

Proprio come la selezione femminile, anche quella maschile dell’Italia chiude al settimo posto i Mondiali senior 2025 di pallanuoto: a Singapore, il Settebello nella finale di consolazione supera di misura gli Stati Uniti, sconfitti con il punteggio di 9-8.

Nel primo quarto si susseguono i botta e risposta tra le due formazioni, e l’equilibrio non si spezza, fino al 3-3. Nella seconda frazione l’Italia trova il primo break della gara grazie ai due gol consecutivi di Ferrero, poi gli Stati Uniti accorciano, ma il Settebello arriva sul 5-4 a metà gara.

Nel terzo periodo per due volte gli azzurri tornano sul +2, ma gli statunitensi rispondono in entrambe le occasioni, portando lo score sul 7-6. Nell’ultimo quarto il canovaccio è il medesimo, con l’Italia per due volte sul +2 e gli USA che accorciano in entrambi i casi, senza trovare mai l’aggancio. Il Settebello vince 9-8 ed è settimo.

TABELLINO

Italia-Stati Uniti 9-8

Italia: Nicosia, Di Fulvio, Damonte, Cannella 1, Ferrero 2, Gianazza, Del Basso, Condemi 1 (rig.), Presciutti, Bruni 1, Di Somma 2 (1 rig.), Velotto 1, Baggi Necchi, Cassia 1. All. Campagna.

Stati Uniti: Weinberg, Larsen, Vavic, Saveljic, Daube 2, Liecthy, Ohl, Woodhead 1, Ehrhardt, C. Dodd 1, R. Dodd 3, Irving, Herzer, Brown 1. All. Udovicic.

Arbitri: Zhang (Cina), Moller (Argentina).

Note: parziali 3-3, 2-1, 2-2, 2-2. Ammonito il tecnico Udovicic (U) nel secondo tempo. Superiorità numeriche: Italia 2/7 + 2 rigori, Stati Uniti 6/12. Usciti per limite di falli Woodhead (U) a 4’24 e Presciutti a 7’29 del quarto tempo.