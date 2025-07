Pallanuoto, Mondiali 2025: il girone dell’Italia e chi incrocerebbe il Settebello nei turni successivi

I Mondiali 2025 di pallanuoto maschile si terranno a Singapore dal 12 al 24 luglio: le 16 squadre qualificate sono state suddivise in 4 gironi da 4 squadre, in cui la prima classificata andrà direttamente ai quarti mentre la seconda e la terza disputeranno gli ottavi di finale.

Il Settebello è inserito nel Girone A con Serbia, Romania e Sudafrica: verosimilmente sarà la sfida con i balcanici a pesare in maniera decisiva sul prosieguo del cammino dell’Italia. Conquistare il primo posto vorrebbe dire portarsi ai quarti di finale ed attendere la vincente dello scontro tra la seconda del Girone C e la terza del Gruppo D.

L’avversaria degli azzurri in quel caso potrebbe arrivare, nonostante tutto, dal Girone D, che appare aperto a molti scenari, dato che si scontreranno in quel raggruppamento Croazia, Montenegro e Grecia. In caso di passaggio in semifinale poi, per il Settebello potrebbe esserci la prima del Gruppo B, ovvero Spagna o Ungheria.

In caso di secondo posto nel Girone A, invece, gli azzurri finirebbero dall’altro lato del tabellone, giocando agli ottavi contro la terza del Gruppo B, una tra Australia e Giappone. Ai quarti poi, il Settebello, però potrebbe trovarsi di fronte già gli Stati Uniti, favoriti per il primato nel Gruppo C. Nel penultimo atto, poi l’Italia potrebbe sfidare la prima del Gruppo D, incontrando una tra Croazia, Montenegro e Grecia.