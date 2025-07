Pallanuoto, Mondiali 2025: i convocati di tutte le Nazionali e le rose complete

I Mondiali 2025 di pallanuoto maschile si disputeranno da sabato 12 a giovedì 24 luglio a Singapore: le 16 squadre al via sono state suddivise in quattro gironi da quattro. Nella prima fase il Settebello giocherà nel Girone A con Serbia, Romania e Sudafrica.

In ogni raggruppamento la prima classificata andrà direttamente ai quarti di finale, mentre la seconda e la terza disputeranno gli ottavi di finale, infine la quarta affronterà il tabellone per il 13° posto: ogni squadra ha potuto convocare per i Mondiali 15 atleti (elenco in aggiornamento).

L’Italia inizierà il proprio cammino sabato 12 luglio alle ore 14.45 contro la Romania, mentre nella seconda giornata affronterà la Serbia lunedì 14 luglio alle ore 14.45, infine nell’ultimo turno della fase a gironi se la vedrà con il Sudafrica mercoledì 16 luglio alle ore 07.45.

GIRONI MONDIALI PALLANUOTO MASCHILE 2025

Girone A: Italia, Serbia, Romania, Sudafrica.

Girone B: Australia, Spagna, Ungheria, Giappone.

Girone C: Singapore, Canada, Brasile, Stati Uniti.

Girone D: Grecia, Cina, Montenegro, Croazia.

CONVOCATI MONDIALI PALLANUOTO MASCHILE 2025

Girone A

Italia

Portieri: Gianmarco Nicosia (Pro Recco), Tommaso Baggi Necchi (Brescia). Giocatori di movimento: Francesco Di Fulvio (Pro Recco), Luca Damonte (Savona), Giacomo Cannella (Pro Recco), Filippo Ferrero (Brescia), Tommaso Gianazza (Brescia), Matteo Iocchi Gratta (Pro Recco), Francesco Condemi (Pro Recco), Nicholas Presciutti (Pro Recco), Lorenzo Bruni (Savona), Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Alessandro Velotto (Barceloneta), Francesco Cassia (Ortigia), Mario Del Basso (Brescia).

Serbia

Portieri: Radoslav Filipovic (Radnicki), Lazar Dobozanov (Oradea), Giocatori di movimento: Dusan Mandic (Ferencvaros), Strahinja Rasovic (Radnicki), Sava Randjelovic (Radnicki), Milos Cuk (Novi Beograd), Vuk Milojevic (Crvena Zvezda), Djordje Lazic (Jadran HN), Nikola Jaksic (Radnicki), Nemanja Vico (Primorac), Boris Vapenski (Radnicki), Petar Jaksic (Radnicki), Viktor Rasovic (Radnicki), Nikola Murisic (Radnicki), Vasilije Martinovic (Novi Beograd).

Girone B

Spagna

Portieri: Unai Aguirre (Barceloneta), Eduardo Lorrio (Sabadell). Giocatori di movimento: Unai Biel, Alexandros Bustos, Biel Gomila, Alberto Munarriz, Felipe Perrone, Bernat Sanahuja, Roger Tahull (Barceloneta), Alvaro Granados (Pro Recco) Javier Bustos, Fran Valera (Sabadell), Sergi Cabanas (Jug), Miguel de Toro (Ferencvaros), Marc Larumbe (Marseille).

Ungheria

Portieri: Kristof Csoma (Honved), Marton Miszei (Vasas). Giocatori di movimento: Daniel Angyal (Olympiacos), Krisztian Manhercz (Ferencvaros), Erik Molnar (Ferencvaros), Marton Vamos (Ferencvaros), Adam Nagy (Marseille), Gergo Fekete (Ferencvaros), Gergelyi Burian (Barceloneta), Peter Kovacs (BVSC), Vendel Vigvari (Ferencvaros), Szilard Jansik (Ferencvaros), Vince Vigvari (Barceloneta), Zsombor Vismeg (Ferencvaros), Akos Nagy (Ferencvaros).

Australia

Portieri: Nic Porter, Laurence Barker. Giocatori di movimento: Marcus Berehulak, Matthew Byrnes, Tristan Glanznig, Andrej Grgurevic, Angus Lambie,Milos Maksimovic, Drew McJannett, Jacob Mercep, Sam Nangle, Charlie Negus, Luke Pavillard, Nathan Power (capitano), Tim Putt.

Girone C

Stati Uniti

Portieri: Adrian Weinberg (Panathinaikos), Bernando Herzer (USC/Los Angeles Athletic Club). Giocatori di movimento: Connor Ohl (Newport Harbor), Dominic Brown (California/LA Athletic Club), Hannes Daube (Apollon Smyrnis), Chase Dodd (UCLA/Vanguard Aquatics), Ryder Dodd (UCLA/Mission WPC), Jake Ehrhardt (USC/LA Athletic Club), Maxwell Irving (Pro Recco), Jack Larsen (UCLA), Benjamin Liechty (UCLA), Ryan Ohl (Stanford), Nicolas Saveljic (Telimar), Marko Vavic (Savona), Dylan Woodhead (Vouliagmeni).

Girone D

Montenegro

Portieri: Petar Tesanovic (Marseille), Lazar Andric (Jadran HN). Giocatori di movimento: Vasilije Radovic (Jadran HN), Miroslav Perkovic (Novi Beograd), Dusan Matkovic (Jadran Split), Aljosa Macic (Sabac), Djuro Radovic (Novi Beograd), Jovan Vujovic (Jadran HN), Balsa Vuckovic (Primorac), Dusan Banicevic (Panathinaikos), Savo Cetkovic (Primorac), Dimitrije Obradovic (Jadran HN), Strahinja Gojkovic (Jadran HN), Dmitrii Kholod (Jadran HN), Filip Gardasevic (Oradea).

Croazia

Portieri: Marko Bijac (Jadran), Toni Popadic (Jug Dubrovnik). Giocatori di movimento: Luka Loncar, Josip Vrlic (Mladost), Rino Buric (Pro Recco), Matias Biljaka (Mladost), Filip Krzic (Jug), Luka Bukic (Mladost), Loren Fatovic (Jadran), Franko Lazic (Mladost), Tin Brubnjak (Primorje), Konstantin Kharkov (Mladost), Marko Zuvela (Jug), Zvonimir Butic (Jadran), Ante Vukicevic (Mladost).

Grecia

Portieri: Panagiotis Tzortzatos (Olympiacos), Emmanouil Andreadis (Vouliagmeni). Giocatori di movimento: Konstaninos Genidounias (Olympiacos), Dimitrios Skoumpakis (Panathinaikos), Konstantinos Gkiouvetsis (Panionios), Stylianos Argyropoulos (Ferencvaros), Aristides Chalyvopoulos (Vouliagmeni), Nikolaos Gkillas (Olympiacos), Efstathios Kalogeropoulos (Marseille), Ioannis Alafragkis (Olympiacos), Konstantinos Kakaris (Olympiacos), Dimitrios Nikolaidis (Olympiacos), Nikolaos Papanikolaou (Panathinaikos), Evangelos Pouros (Olympiacos), Nikolaos Gardikas (Apollon Smyrnis).