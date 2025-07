Pallanuoto, l’Ungheria vola in finale contro la Spagna: la Serbia cede di misura

L’Ungheria ha sconfitto la Serbia per 19-18 e si è qualificata alla finale dei Mondiali 2025 di pallanuoto maschile: giovedì 24 luglio tornerà in acqua a Singapore per fronteggiare la Spagna, che ha prevalso sulla Grecia ai rigori nell’altra semifinale. I magiari avranno la possibilità di conquistare il quinto titolo iridato della storia dopo quelli del 1973, 2003, 2013 e 2023, mentre la Serbia deve rimandare i sogni di gloria a dieci anni di distanza dall’ultimo sigillo, a cui hanno però fatto seguito tre apoteosi di fila alle Olimpiadi (Rio 2016, Tokyo 2020 e Parigi 2024).

L’Ungheria ha messo la Serbia alle corde nel primo tempo issandosi sul 6-3, ma i balcanici sono stati bravi a recuperare di forza e a pareggiare prima dell’intervallo lungo (8-8). Nuovo forcing dei magiari nel terzo quarto con un parziale di 8-4 valso il +4 (16-12), i Campioni Olimpici hanno provato a rientrare nell’ultima frazione ma l’Ungheria è riuscita a contenere il nuovo tentativo della Serbia e a imporsi con il minimo scarto.

I mattatori sono stati Krisztian Manhercz e Gergo Janos Fekete (4 gol a testa), prova di spessore anche da parte di Akos Nagy (tre marcature), doppiette per Daniel Angyal e Gergely Burian. Uno scatenato Dusan Mandic (6 gol) e un precisissimo Nikola Jaksic (3 su 3) non sono bastati alla Serbia per tornare a lottare per il titolo e così i balcanici dovranno accontentarsi di sfidare la Grecia per la medaglia di bronzo.