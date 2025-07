Pallanuoto, l’Italia vince gli Europei Under 16 battendo in finale l’Ungheria

La Nazionale italiana Under 16 di pallanuoto maschile, allenata da Federico Mistrangelo, ha vinto gli Europei 2025 di categoria, andati in scena in Turchia, ad Istanbul, battendo nettamente nella finale della manifestazione l’Ungheria, sconfitta con lo score di 20-12.

Nell’ultimo atto il protagonista assoluto è Antonio Chianese, autore di cinque reti, miglior marcatore del match, con l’azzurrino che viene premiato anche come miglior giocatore della manifestazione: la finale odierna non è mai in discussione, con l’Italia che chiude i conti già a metà gara, amministrando poi nel finale.

Nel primo quarto l’Italia indirizza già il confronto, partendo come meglio non si poteva, andando a +5 sul 6-1. Nella seconda frazione gli azzurrini dilagano, arrivando a metà gara sul 12-4. Nel terzo periodo l’Italia gestisce ma non rischia, portandosi sul 14-7. Nell’ultimo quarto è festa azzurra, col divario che torna sul +8 per il 20-12.

TABELLINO

ITALIA-UNGHERIA 20-12

Italia: Giovannini, Gardella 2, Borsellino, D’Arrigo, Gori 1, Balzarini, Corelli 3 (1 rig.), Puleo 1, Maffei 4, Bordone 4, Chianese 5, Iavicoli, Marella, Testa. All. Mistrangelo.

Ungheria: Kiraly, Erdos, Szaka 1, Karasz, Tidrenczel 1, Stogicza 2, Kormany 2, Ofner, Fabinyi 4, Pinter 2, Gogh, Czirok, Ujfalusi, Racz. All. Dabrowski.

Arbitri: Chatzigoulas (GRE) e Radic (SVK).

Note: parziali 6-1, 6-3, 2-3, 6-5.