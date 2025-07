Pallanuoto, l’Italia sfata il tabù rigori! Il Settebello supera la Serbia e avanza ai quarti ai Mondiali!

L’Italia batte la Serbia per 17-16 ai tiri di rigore (13-13 il risultato al termine dei tempi regolamentari) nel secondo turno del Girone A dei Mondiali 2025 di pallanuoto maschile e centra il passaggio diretto ai quarti di finale: gli azzurri del CT Sandro Campagna vincono il raggruppamento ed affronteranno nella seconda fase la vincente della sfida tra la seconda del Girone C e la terza del Girone D.

Nel primo quarto la Serbia sblocca il risultato, ma l’eccessiva espulsione di Jaksic consente all’Italia di ribaltare lo score con Cannella e Di Somma. Rasovic pareggia, ma Cannella prima sbaglia un rigore, poi firma il 3-2 in controfuga. Nella seconda frazione per due volte Mandic pareggia, ma Di Fulvio e Cannella riportano sempre l’Italia in vantaggio. Cannella firma il +2, ma Cuk manda le squadre a metà gara sul 6-5 per gli azzurri.

Nel terzo periodo la Serbia piazza un parziale di 3-0 in avvio e passa a condurre sul 6-8, ma il Settebello risponde a sua volta con tre gol di Bruni, Condemi e Gianazza, e torna in vantaggio sul 9-8. Lazic pareggia nuovamente, ma Iocchi Gratta firma il 10-9. Nell’ultimo quarto Martinovic pareggia, ma il Settebello scappa sul +3 con le reti di Ferrero, Di Fulvio e Del Basso. La Serbia, però reagisce, Mandic sigla due reti, i balcanici tornano a -1, poi Martinovic firma il 13-13 a 6″ dal termine.

Ai tiri di rigore entrambe le squadre vanno in gol nelle prime tre serie e l’equilibrio non si spezza, poi salgono in cattedra i portieri: due parate di Nicosia, una di Dobozanov, e Cannella ha il match point, che questa volta non sbaglia, mandando l’Italia direttamente ai quarti con la rete del 17-16.

TABELLINO

Italia-Serbia 17-16

Italia: Nicosia , Di Fulvio 2, Damonte , Cannella 3, Ferrero 1, Gianazza 1, Del Basso , Condemi 2, Presciutti N. , Bruni 1, Di Somma 1, Velotto , Baggi Necchi , Iocchi Gratta 2. All. Alessandro Campagna.

Serbia: Filipovic , Mandic 5, Rasovic S. 1, Randelovic , Cuk 1, Lazic 2, Jaksic N. , Vico , Vapenski , Jaksic P. , Rasovic V. , Dobozanov , Martinovic 3, Milojevic 1. All. Uros Stevanovic.

Arbitri: Voltz (USA), Margeta (SLO).

Note – Parziali: 3-2 3-3 4-4 3-4 13-13 dopo i tempi regolamentari. Superiorità numeriche: Italia 5/12 + un rigore e Serbia 8/16 + 2 rigori. Nel primo tempo, al minuto 7’27” Cannella fallisce un rigore (parato da Filipovic). Espulso per gioco violento N. Jaksic al minuto 3’33” del primo tempo e contemporaneamente ammonito per proteste il tecnico della Serbia Stevanovic. Nel terzo tempo Lazic fallisce un rigore (parato da Nicosia). Usciti per limite di falli nel quarto tempo Del Basso (2’35”), Condemi (5’27”), Bruni (6’34”), Di Somma (7’51”). RIGORI: S. Rasovic gol, Iocchi Gratta gol, Mandic gol, Ferrero gol, Martinovic gol, Di Fulvio gol, Vapenski parato, Velotto parato, Cuk parato, Cannella gol.