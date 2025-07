Pallanuoto, l’Italia maschile conferma l’oro alle Universiadi. Azzurre di bronzo

La pallanuoto continua a regalare medaglie pesanti all’Italia alle Universiadi: la Nazionale maschile conferma l’oro già vinto a Napoli 2019 e Chengdu 2023, mentre la selezione femminile, d’argento sia in Campania che in Cina, retrocede di un gradino, ma resta sul podio centrando la medaglia di bronzo.

Nel torneo maschile l’Italia regola nell’ultimo atto gli Stati Uniti, sconfitti con il punteggio di 16-12. Nel primo quarto si assiste ad un continuo botta e risposta tra le due squadre, che si chiude sul 4-4. Nella seconda frazione l’equilibrio prosegue, anche se l’Italia riesce ad arrivare a metà gara col minimo vantaggio sull’8-7. Nel terzo periodo arriva l’allungo decisivo degli azzurri, i quali piazzano un parziale di 6-2 che porta lo score sul 14-9 e chiude i conti. Nell’ultimo quarto, infatti, l’Italia amministra senza patemi e vince il titolo sul definitivo 16-12. La finale per il bronzo si risolve ai tiri di rigore, con la Germania che supera l’Ungheria per 21-20 dopo il 14-14 dei tempi regolamentari, salendo così sul gradino più basso del podio.

Nel torneo femminile l’Italia conquista la medaglia di bronzo doppiando la Nuova Zelanda nella finale per il 3° posto, vinta per 10-5. Le azzurre trovano il break nel primo quarto, chiuso sul 3-1, poi allungano nella seconda frazione, arrivando a metà gara sul 6-3. L’Italia amministra senza subire troppo in difesa e nel terzo quarto il gap si allarga fino all’8-4, prima dell’agevole gestione fino al 10-5 conclusivo. Nella finale per l’oro la Germania conquista il titolo superando per 9-6 gli Stati Uniti, che avevano eliminato le azzurre ai tiri di rigore in semifinale.

TABELLINO

Finale bronzo femminile

NUOVA ZELANDA-ITALIA 5-10

Nuova Zelanda: Oliver, Jackson, Pennington, Milne, Bryant 2 (2 rig.), Broadmore 2, Daly, Fisher, Reed 1, Styris, Batchelor, Gardiner. All. Thomson.

Italia: Acerbotti, Zizza, Morrone, Misiti, Sbruzzi 3, De March 1, Klatowski 3, Colletta, Papi 1, Malluzzo, Longo 1 (rig.), Cabona 1, Celona. All. Mirarchi.

Arbitri: Coelho dos Santos (POR) e Debreceni (HUN).

Note: parziali 1-3, 2-3, 1-2, 1-2. Superiorità numeriche: Nuova Zelanda 1/6 + 2 rigori e Italia 1/6 + un rigore.