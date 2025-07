Pallanuoto, il Montenegro batte di misura la Grecia nel big match del primo turno dei Mondiali

Si sono aperti, anche per il torneo maschile, i Mondiali 2025 di pallanuoto, scattati a Singapore: in attesa di Italia-Romania, gli occhi erano tutti puntati sul big match di giornata. Nel Gruppo D il Montenegro batte di misura con lo score di 10-9 la Grecia e si porta in testa assieme alla Croazia, che liquida per 25-6 la Cina.

Nel Girone A, quello in cui stanno per scendere in vasca Italia e Romania, la Serbia sbriga rapidamente la pratica Sudafrica, sconfitto con un sonoro 27-3. Nel Girone B, invece, la Spagna piega per 22-16 il Giappone, mentre nello stesso raggruppamento l’Ungheria si sbarazza dell’Australia per 18-6.

Nel Girone C, invece, il Brasile ha facilmente la meglio sui padroni di casa di Singapore, sconfitti con lo score di 19-8, mentre gli Stati Uniti ipotecano il primato doppiando nello scontro diretto del raggruppamento il Canada, battuto con il punteggio di 18-9.

RISULTATI MONDIALI PALLANUOTO SINGAPORE 2025

Sabato 12 luglio

03.00 PALLANUOTO – SERBIA-SUDAFRICA (Girone A) 27-3

04.35 PALLANUOTO – CANADA-STATI UNITI (Girone C) 9-18

06.10 PALLANUOTO – CINA-CROAZIA (Girone D) 6-25

07.45 PALLANUOTO – BRASILE-SINGAPORE (Girone C) 19-8

10.00 PALLANUOTO – SPAGNA-GIAPPONE (Girone B) 22-16

11.35 PALLANUOTO – UNGHERIA-AUSTRALIA (Girone B) 18-6

13.10 PALLANUOTO – MONTENEGRO-GRECIA (Girone D) 10-9

14.45 PALLANUOTO – ROMANIA-ITALIA (Girone A)