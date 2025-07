Pallanuoto, i convocati dell’Italia per i Mondiali ai raggi X: nuova era in porta, zoccolo duro di Parigi e novità importanti

Si riparte dal desiderio di tornare ad essere subito protagonisti, c’è voglia di archiviare la grande delusione di Parigi e ribadire la tradizione positiva di una competizione che nelle ultime quattro edizioni ha regalato numerose soddisfazioni con un oro, due argenti e un quinto posto.

L’Italia è pronta a tuffarsi nella rassegna iridata di Singapore, torneo che si svolgerà dal 12 al 24 Luglio. Il gruppo azzurro, per completare al meglio il processo di adattamento e l’assorbimento del fuso orario, ha già raggiunto da qualche giorno il Sud-est asiatico. La competizione iridata assume un valore storico perché sarà la prima ad essere giocata con le nuove regole oltre a rappresentare l’evento di apertura del quadriennio olimpico che si concluderà a Los Angeles 2028.

Nel rispetto di una tradizione ormai consolidata e nella logica della naturale evoluzione del percorso di un gruppo il CT Sandro Campagna ha iniziato il nuovo corso varando una squadra che costituisce il giusto mix tra l’esperienza dei senatori e la provvidenziale ventata di entusiasmo assicurata dai nuovi innesti.

Il primo elemento di discontinuità rispetto al recente passato si nota in porta. Fuori, almeno per ora, Marco Del Lungo, straordinario guardiano della porta azzurra negli ultimi dodici anni, e largo a Gianmarco Nicosia. Il portiere capitolino, nuovo acquisto della Pro Recco, è cresciuto in maniera esponenziale nelle ultime annate ed ora è pronto ad assumere la titolarità di un ruolo molto delicato. Alle sua spalle ci sarà Tommaso Baggi Necchi, classe 2003 che si è messo in evidenza con la calottina dell’AN Brescia.

Un ruolo di primo piano spetta ai senatori, membri del gruppo storico a cui il CT difficilmente rinuncia. Francesco Di Fulvio è l’elemento di spicco chiamato a fare la differenza nei momenti chiave per esaltare il lavoro della squadra. Il pescarese, Nicholas Presciutti, Lorenzo Bruni, Alessandro Velotto, Edoardo Di Somma, giocatore che ha vinto le due ultime edizioni della Champions League con la calottina del Ferencvaros, Luca Damonte e Giacomo Cannella, entrambi al rientro dopo aver saltato Parigi, hanno il compito di trasmettere ai nuovi la giusta mentalità, il significato dell’appartenenza al Settebello e in questo impegnativo compito potranno trovare un valido supporto in giovani veterani come Matteo Iocchi Gratta, Francesco Condemi, voglioso di lasciar la sua firma nel panorama internazionale dopo le vicissitudini parigine, e Tommaso Gianazza, secondo grande evento internazionale anche per lui.

Nella costruzione di un roster chiamato a rispondere alle esigenze determinate dal nuovo regolamento il commissario tecnico ha inserito nel roster i giovani che avranno il compito di assicurare ritmo elevato e dinamicità di gioco. Le porte della nazionale sono sempre aperte per chi sa mettersi in evidenza, il tecnico siciliano ha ribadito, ancora una volta, uno degli assunti fondamentali del proprio lavoro inserendo quattro debuttanti assoluti nell’elenco dei convocati. Mario Del Basso ha meritato, con impegno e applicazione quotidiana, la sua opportunità grazie all’esponenziale cammino di crescita con la calottina dell’AN Brescia. Il giocatore salernitano, in virtù della spiccata duttilità tattica di cui è dotato, rappresenta il prototipo del pallanuotista moderno, elemento in grado di esprimersi in diverse posizioni con eccellenti risultati,

Dalla formazione allenata da Sandro Bovo arriva anche Filippo Ferrero, attaccante classe 2002. Il giocatore ligure, cresciuto nel vivaio del Bogliasco e maturato nelle stagioni trascorse a Siracusa, potrà risultare pedina importante nella costruzione del gioco, pronto a farsi trovare puntuale all’appuntamento con il gol. Il percorso di crescita completato con la calottina del Circolo Canottieri Ortigia ha suscitato l’interesse della Pro Recco per Francesco Cassia. L’attaccante siciliano, al primo grande appuntamento internazionale della sua carriera, porta in dote un gran tiro, ottime qualità natatorie e la capacità, all’occorrenza, di poter agire anche da marcatore del centro.