Pallanuoto, Carlo Silipo: “L’Italia sta crescendo, buon gioco difensivo. Alzare l’asticella con l’Ungheria”

L’Italia ha sconfitto la Cina per 13-11 e si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile: dopo la battuta d’arresto contro l’Australia nella fase a gironi, il Setterosa è stato costretto a disputare il playoff contro le asiatiche, che si sono rivelate un avversario particolarmente insidioso e difficile da battere. Le triplette di Bianconi e Bettini, le doppiette di Giustini e Ranalli, i gol di Leone, Gant Cocchiere hanno permesso alle azzurre di proseguire il cammino iridato.

La nostra Nazionale tornerà in acqua sabato 19 luglio (ore 13.10 italiane) per fronteggiare l’Ungheria, con il sogno di giocarsela alla pari e provare ad accedere alle semifinali in quel di Singapore. Il CT Carlo Silipo ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile a prescindere dall’avversario, perché avremmo dovuto affrontare anche la pressione del dentro/fuori“.

Il tecnico ha poi proseguito: “Le ragazze hanno espresso un buon gioco, soprattutto dal punto di vista difensivo nei primi due tempi, e comunque hanno risposto con una buona reazione agli errori commessi. La squadra sta crescendo. Avremo un quarto di finale molto difficile contro l’Ungheria. Dovremo essere bravi ad alzare ancora l’asticella“.

Soddisfazione anche da parte di Bianconi: “È stata una partita intensa. Siamo entrati nella seconda parte del torneo. Sappiamo che bisogna nuotare tanto, sacrificarsi, mantenere alta la concentrazione soprattutto in difesa. Finora abbiamo avuto dei cali che non potremo permetterci con l’Ungheria. È un’ottima squadra, ben strutturata. Si va avanti, unite. Stiamo crescendo e adesso viene il bello“.