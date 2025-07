Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: van der Poel da fuoriclasse. Pogacar e Vingegaard già al top

PAGELLE SECONDA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Mathieu van der Poel, voto 10: era una classica negli ultimi 50 chilometri e lui nelle corse di un giorno è il miglior interprete al mondo. Lo dimostra sul finale, dominando lo sprint ristretto pur partendo dalla testa. Pogacar ci prova, ma non riesce a rispondere. Tappa (solo la seconda alla Grande Boucle) e maglia gialla per il fuoriclasse dell’Alpecin-Deceuninck.

Tadej Pogacar, voto 7: oggi voleva la vittoria, si è visto dal modo in cui hanno lavorato i suoi compagni Narvaez ed Almeida. Gli è mancato qualcosa nello sprint per battere nel testa a testa van der Poel. In ogni caso appare in controllo: non ha voluto esagerare in precedenza, in altre occasioni l’avrebbe fatto.

Jonas Vingegaard, voto 7,5: siamo alla seconda tappa, ma la condizione è già stellare. Pogacar deve preoccuparsi. Il danese è brillantissimo, oggi chiude terzo in una tappa che in altri tempi sarebbe stata lontanissima dal suo ideale.

Romain Gregoire, voto 7,5: ottimo lavoro per la sua Groupama – FDJ per tenerlo davanti, il francese è il primo degli umani sul traguardo, con il suo quarto posto. Classe 2003, soli 22 anni: su questi arrivi può crescere ancora e arrivare al top.

Julian Alaphilippe, voto 7: ieri era andato in difficoltà dopo pochi chilometri, oggi è tornato brillante il beniamino del pubblico. Quinto posto che dà fiducia verso i prossimi giorni.

Simone Velasco, voto 6,5: giornata ideale a livello di percorso per l’azzurro della XDS Astana che si muove benissimo e chiude nono, migliore degli italiani di gran lunga.