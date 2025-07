Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: van Aert gioisce a Parigi, Pogacar ci prova. Grande Ballerini

PAGELLE VENTUNESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Wout van Aert, voto 10: la Visma | Lease a Bike puntava a questa tappa, dopo le delusioni di Vingegaard, toccava al belga riscattare la compagine neerlandese. Si era preparato al meglio per questo appuntamento e riesce ad imporsi nettamente, staccando sullo strappo di Montmartre tutti i rivali, compreso un agguerrito Tadej Pogacar. Decima vittoria al Tour, una delle più belle, a Parigi.

Tadej Pogacar, voto 8: tutti gli altri hanno alzato bandiera bianca a 50 chilometri dal traguardo, la Maglia Gialla ha invece alzato il ritmo ed è andata in testa al plotone a dettare il passo. Uno, due, tre scatti per lo sloveno. La condizione non è quella dei giorni migliore e lo si vede. Nel testa a testa viene battuto nettamente, ma può comunque gioire per il quarto Tour.

Davide Ballerini, voto 8: che giornata per la Trivella di Cantù. Al livello dei migliori al mondo in una classica come quella odierna. Van Aert è stato troppo superiore, ma il secondo posto dell’azzurro della XDS Astana Team fa davvero ben sperare per il futuro.

Matej Mohoric, voto 7: stagione difficilissima per lo sloveno che non riesce a trovare la condizione giusta. Oggi rinasce con la terza piazza sui Campi Elisi.

Matteo Trentin, voto 7: in fuga ieri, all’attacco anche oggi. Gli anni passano, ma l’azzurro è sempre protagonista. Manca però lo spunto sul finale, chiude sesto.

Jonas Vingegaard, senza voto: preferisce non gettarsi nella mischia in una giornata pericolosa a livello metereologico.