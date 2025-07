Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Tadej Pogacar trionfa da fuoriclasse, ma occhio a Vingegaard

PAGELLE QUARTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Tadej Pogacar, voto 10: la voleva a tutti i costi. Il lavoro della UAE Team Emirates – XRG ha fatto capire che il campione del mondo puntava questa tappa, cercava in ogni modo la vittoria numero 100 in quel di Rouen. Non poteva sbagliare e non l’ha fatto: prima ha attaccato, trovandosi Vingegaard a ruota, poi ha dominato la volata battendo Mathieu van der Poel. Domani altro test importantissimo per il fuoriclasse sloveno.

Mathieu van der Poel, voto 7: oggi più che a Boulogne-sur-Mer doveva essere la sua tappa, ma questa volta la Maglia Gialla è uscita sconfitta nel testa a testa con il campione del mondo. Resiste sugli strappi, poi prova nuovamente a lanciare la volata di testa, ma non ne ha per seguire lo sloveno. Giunge secondo e si tiene, forse per l’ultimo giorno, il simbolo del primato.

Jonas Vingegaard, voto 8: ancora una volta terzo, ma dimostra una condizione devastante. Non perde nulla da Pogacar sul testa a testa nello strappo e questa cosa fa ben sperare in vista delle grandi montagne. Occhio a lui domani a cronometro, ne ha per guadagnare sullo sloveno e magari sognare la Maglia Gialla.

Oscar Onley, voto 7,5: la Picnic PostNL può sognare il podio. Il britannico, classe 2002, è il primo degli umani sul traguardo di Rouen grazie ad una prova di gran classe. Lo attendiamo in montagna.

Remco Evenepoel, voto 6: altre volte in queste tappe avrebbe addirittura attaccato in prima persona, oggi invece recita un ruolo non da protagonista chiudendo settimo e lontano dai rivali.

Primoz Roglic, voto 5: altri 32” persi, mai nel vivo della corsa, probabilmente lontano parente dal Roglic che ha rischiato di vincerlo il Tour qualche anno fa.