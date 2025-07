Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Pogacar fa quello che vuole, risposte per Vingegaard e Roglic

PAGELLE TREDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Tadej Pogacar, voto 10: un, due, tre e quattro… e non è finita qui. Lo sloveno dopo aver dominato nel primo arrivo in salita sui Pirenei si ripete anche nella cronoscalata di Peyragudes. I bookamers praticamente fanno fatica a trovare una quota giusta per pronosticare la sua vittoria, per troppo che è superiore a tutti. Pedalata agile, facilità assoluta, Maglia Gialla sulle spalle e Tour in tasca.

Jonas Vingegaard, voto 8: reazione da fuoriclasse. Pogacar è inarrivabile, ma il danese non vuole arrendersi e lo dimostra con una scalata super, a soli 36” dal rivale. La Maglia Gialla è lontanissima, il secondo posto in cassaforte: cosa deciderà di fare nei prossimi giorni? Lanciare l’attacco disperato o gestirsi?

Primoz Roglic, voto 8: il vecchio leone non si è ancora arreso. In difficoltà praticamente tutti i giorni, lo sloveno risorge nella cronoscalata chiudendo al terzo posto e riaprendo i giochi per il podio. Mai darlo per vinto sulle tre settimane.

Florian Lipowitz, voto 7,5: che classe il tedesco. Terzo e quarto nelle due giornate sui Pirenei, il podio è vicinissimo. Partito da gregario di lusso per Roglic, potrebbe essere il giovane teutonico della Red Bull – BORA – hansgrohe la sorpresa di questo Tour.

Remco Evenepoel, voto 5: dopo la reazione di ieri ci si aspettava di più dal belga. Fa tantissima fatica, perde secondi su secondi in chiave podio e soprattutto subisce lo sgarbo di essere raggiunto praticamente in vetta da Vingegaard partito due minuti prima.

Luke Plapp, voto 7,5: partito tra i primi, l’australiano fa una scalata da fuoriclasse. Tra tantissimi scalatori c’è lui nella top-5.