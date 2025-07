Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: O’Connor perfetto, sbagliano in tanti, ma non Pogacar

PAGELLE DICIOTTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Ben O’Connor, voto 10: aveva già completato il tris tra Giro, Tour e Vuelta. Probabilmente si presentava alla Grande Boucle con ambizioni di classifica, tramontate praticamente nella prima settimana. Spesso e volentieri all’attacco, ha trovato la condizione giusta negli ultimi giorni ed ha centrato il successo più bello della carriera nel tappone alpino. Sceglie il momento giusto e diventa irraggiungibile anche dai big l’australiano della Jayco AlUla.

Tadej Pogacar, voto 9: la dimostrazione di superiorità odierna praticamente mette fine a tutte le speranze di rincorsa di Vingegaard. Il danese prova ad attaccarlo in due momenti diversi, lo sloveno in Maglia Gialla risponde, senza esagerare, poi negli ultimi 500 metri fa il vuoto e chiude i conti.

Jonas Vingegaard, voto 6: battere Pogacar è impossibile allo stato attuale e non gli si imputa questo, ma forse lui e la sua Visma potrebbero evitare i proclami della vigilia. Tentano l’assalto a 72 chilometri dal traguardo, poi appena vedono un Pogacar attivissimo abortiscono l’azione. La seconda piazza in generale sarà il massimo a cui potrà ambire.

Oscar Onley, voto 8: l’altro vincitore di giornata è il britannico. Va in grande difficoltà sul Col de la Madeleine, virtualmente saluta anche la quarta piazza, poi mette nel sacco Lipowitz e Roglic, andando addirittura ad avvicinare il podio che ora dista soli 22”.

Red Bull – BORA – hansgrohe, voto 4: giornata da dimenticare. Vanno all’attacco, in modo scriteriato, prima Roglic, poi Lipowitz. Entrambi rimbalzano e perdono secondi importantissimi da Onley. Era il giorno giusto per chiudere la pratica in chiave terza e quarta piazza e invece…

Felix Gall, voto 5,5: discorso simile a quello fatto sopra. L’austriaco decide di attaccare sin dalla prima salita e forse spreca un’opportunità importante per assicurarsi la sesta piazza, visto un Vauquelin in crisi.