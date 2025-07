Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Merlier superiore a Milan nel testa a testa

PAGELLE NONA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Tim Merlier, voto 10: nella città di Cavendish una volata stile Cannonball per il campione d’Europa. A centro strada esplode tutta la sua potenza nello sprint e, soprattutto, negli ultimi 50 metri, fa la differenza imponendosi anche piuttosto nettamente. Seconda vittoria in questa Grande Boucle (praticamente due su due nelle volate che ha disputato).

Jonathan Milan, voto 7,5: oggi non ne aveva per battere Merlier. Il belga si è dimostrato più forte, come spesso è accaduto quando c’è stato un testa a testa lineare tra i due. La seconda posizione, dopo la vittoria di ieri, non è assolutamente da buttare. Per di più c’è da sottolineare come la Maglia Verde sia sempre più cucita sulla pelle dell’azzurro della Lidl-Trek.

Arnaud De Lie, voto 7: sta crescendo di condizione, dopo un inizio di stagione da dimenticare. Il belga della Lotto è un gran talento e ha tutte le carte in regola per lottare anche per la vittoria di tappa. Comunque terzo oggi, dopo la quinta piazza di ieri.

Biniam Girmay, voto 5,5: l’eritreo è veramente lontanissimo dalla condizione che aveva nel 2024, quando vinse tre tappe e dominò la classifica a punti. Sesto, mai protagonista nello sprint.

Mathieu van der Poel, voto 8,5: in una giornata qualunque prova il colpaccio che non gli riesce per pochissimo. Va in fuga, sin dallo start, con il compagno di squadra Rickaert e tenta l’impresa. Gli ultimi 10 chilometri tenta il tutto per tutto in solitaria, ma purtroppo viene ripreso alla Flamme Rouge da un gruppo lanciato a velocità folli.