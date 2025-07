Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Jonathan Milan vince anche grazie alla squadra. Bene Ballerini e Dainese

PAGELLE DICIASSETTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Lidl-Trek, voto 10: due nomi su tutti, quelli di Simmons e Stuyven. Un supporto fondamentale senza il quale al 100% Milan non avrebbe vinto questa tappa. La compagine statunitense dedica tutto per il successo del proprio capitano che ripaga ovviamente i compagni alzando le braccia al cielo. Ma le trenate del campione americano nella prima fase di gara e il leadout del belga negli ultimi due chilometri sono degli highlights fondamentali.

Jonathan Milan, voto 9: dobbiamo essere sinceri, oggi (e ormai da giorni, visto un Tour de France percorso a velocità folli) non era al top della condizione. Non è un attacco, anzi è un pregio: vincere quando non si è al meglio della condizione è roba da campioni. L’azzurro lo è e riesce a primeggiare a Valence, prendendosi la seconda vittoria al Tour e volando via nella classifica a punti. L’Italia può gioire ancora una volta.

Jordi Meeus, voto 7,5: prima volata di spessore per il belga della Red Bull – BORA – hansgrohe che non arriva troppo lontano rispetto a Milan. Uomo assolutamente da non sottovalutare allo sprint, nel 2023 vinse la volata di Parigi, non una banalità.

Tobias Lund Andresen, voto 7: classe 2002, il danese della Picnic PostNL disputa uno sprint di qualità chiudendo in terza posizione, miglior risultato della carriera alla Grande Boucle.

Davide Ballerini, voto 7: un quinto posto al Tour de France non è assolutamente da buttar via. Si trova davanti negli ultimi 500 metri e praticamente fa da apripista per Milan.

Alberto Dainese, voto 6,5: sesto, dopo l’ottavo posto di Laval. Altro discreto piazzamento, anche se, visto come si era messa la situazione nell’ultimo chilometro ci si poteva aspettare qualcosa di più.

Tim Merlier, senza voto: quando la disputa, la volata la vince. Anche oggi però è costretto a non lanciarsi nello sprint a causa della caduta di Girmay all’ultimo chilometro.