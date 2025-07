Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Jonathan Milan porta in trionfo l’Italia con una volata mostruosa

PAGELLE OTTAVA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Jonathan Milan, voto 10: finalmente! L’Italia torna a vincere una tappa al Tour dopo sei anni grazie al fuoriclasse friulano. Fino ad ora si era ben disimpegnato in questo Tour, soprattutto in chiave classifica a punti, ma mancava assolutamente la vittoria. Oggi se la va a prendere da fenomeno: il supporto della Lidl-Trek nell’ultimo chilometro è praticamente nullo, l’azzurro passa da un treno all’altro per poi lanciare una volata poderosa negli ultimi 200 metri, dove i rivali non possono neanche avvicinarsi. Domani per il bis, nel frattempo c’è portare la Maglia Verde a Parigi.

Wout van Aert, voto 8: occhio a lui, perché sta salendo di condizione. A sorpresa si getta nella mischia per la volata, senza supporto alcuno della squadra. Trova la ruota giusta, quella di Milan, e disputa uno sprint eccellente che gli vale la seconda piazza. Attenzione per i prossimi giorni.

Kaden Groves, voto 6,5: la terza posizione non è da buttar via, per lui che partiva come gregario in questo Tour vista la presenza di Philipsen, poi ritirato. Il divario da Milan però è più che netto.

Alberto Dainese, voto 6,5: ben supportato dalla propria squadra, la Tudor Pro Cycling Team, l’azzurro riesce a disputare una discreta volata conquistando una convincente top-10 (ottavo all’arrivo).

Biniam Girmay, voto 4: lontano parente di quello visto l’anno scorso. Mette a tirare la squadra tutto il giorno, poi non disputa la volata.

Tim Merlier, senza voto: la sfortuna colpisce il campione d’Europa che viene fermato da una foratura a 13 chilometri dal traguardo. Prova a rientrare in gruppo, ma diventa impossibile disputare la volata.