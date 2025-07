Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Jasper Philipsen perfetto assieme alla squadra. Male Milan, Merlier ed Evenepoel

PAGELLE PRIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Jasper Philipsen, voto 10: troppo forte lui, dominante l’Alpecin-Deceuninck. Hanno gestito la corsa nel migliore dei modi, erano addirittura in cinque davanti e poi il leader in prima persona ha completato l’opera. Dieci vittorie di tappa al Tour, ma soprattutto la gioia di andare a vestire la Maglia Gialla.

Biniam Girmay, voto 8: sognava la Maglia Gialla, ma l’avversario oggi era troppo forte. In ogni caso non vuole abdicare: la Maglia Verde l’ha portata a casa a Parigi l’anno scorso e cerca il bis. Gran secondo posto di classe per l’eritreo.

Matteo Trentin, voto 7: 35 anni e non sentirli. È il veterano della pattuglia italiana al Tour ed è anche il migliore degli atleti azzurri con una quinta piazza di qualità. Purtroppo non ha più lo spunto veloce dei bei tempi, ma l’esperienza e la classe non mancano.

Jonas Vingegaard, voto 7: ha voglia di fare benissimo in questo Tour. Glielo si legge negli occhi, ma anche nel modo di correre. Sempre attento, sempre davanti, il danese con la sua Visma è addirittura il primo a lanciare l’attacco sul finale che crea il ventaglio giusto. Pogacar non potrà dormire sonni tranquilli.

Tadej Pogacar, voto 6,5: la squadra non lo supporta nel migliore dei modi nel momento decisivo, ma il campione del mondo si mette in proprio e con estrema facilità gestisce la situazione.

Remco Evenepoel, voto 4: “un errore stupido”. Questo il commento del belga che nella prima frazione, su un percorso adatto come la pianura, perde 39” da tutti i rivali.

Jonathan Milan e Tim Merlier, voto 4: erano tra i favoriti per giocarsi la vittoria oggi, invece hanno fallito l’appuntamento, facendosi trovare disattenti nel momento decisivo e lasciando spazio a Philipsen.