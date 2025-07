Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Healy mostruoso, van der Poel leader a fatica

PAGELLE SESTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Ben Healy, voto 10: che prova di forza da parte dell’irlandese. Molto probabilmente la giornata migliore della sua carriera, sicuramente la più felice, visto il successo al Tour. Aveva già vinto anche al Giro d’Italia, è un uomo davvero di gran qualità che la EF Education – EasyPost deve trattenere tra le proprie fila. Attacca praticamente sin dal via, poi a 40 chilometri dall’arrivo saluta la compagnia, dominando in lungo e in largo.

Quinn Simmons, voto 8: il primo a dare il via agli attacchi, proprio con Healy. L’irlandese è stato semplicemente più forte, ma il campione statunitense ha dimostrato una super gamba, con il secondo posto finale. Ci riproverà nelle prossime tappe.

Michael Storer, voto 7,5: non del tutto convincente al Giro, è stato portato dalla Tudor anche al Tour e i risultati si vedono. Terzo oggi, prova a lottare anche per la Maglia a Pois.

Mathieu van der Poel, voto 7: tappa forse troppo dura per l’ex campione del mondo che sul finale è crollato. Dà battaglia però e riesce nel suo obiettivo: va a riprendersi, anche se per un solo secondo, la Maglia Gialla.

Tadej Pogacar, voto 7: quando accelera si vede che può fare davvero la differenza, fa molta paura ai rivali la gamba dello sloveno. Straripante.

Primoz Roglic, voto 5: ancora una volta in difficoltà. Non sono i 5” a preoccupare, ma uno stato di forma lontanissimo dai giorni migliori.