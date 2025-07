Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: colpaccio di Abrahamsen, van der Poel parte troppo tardi

PAGELLE UNDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Jonas Abrahamsen, voto 10: vittoria impressionante per il norvegese che fa gioire la sua Uno-X Mobility. L’anno scorso era stato protagonista alla Grande Boucle, chiudendo secondo a Bologna e andando in fuga un giorno sì ed uno no. Quest’anno sceglie la tappa giusta e la vince di forza, battendo nello sprint a due Schmid, in un ordine d’arrivo ricco di fuoriclasse.

Mauro Schmid, voto 7,5: meritava la vittoria, ma forse ha esagerato nel tirare sul finale. Era probabilmente il più forte davanti, nell’ultimo chilometro si è messo in testa per evitare il ricongiungimento di van der Poel ed è stato battuto allo sprint da Abrahamsen. In ogni caso gran gara per il campione svizzero.

Mathieu van der Poel, voto 6,5: e se fosse partito prima? Non lo potremmo mai sapere, ma probabilmente sarebbe finita diversamente. Il neerlandese ha atteso troppo per lanciare il suo scatto sul finale ed è arrivato ad una manciata di secondi dalla coppia in testa.

Wout van Aert, voto 6: tre o quattro anni fa questa tappa l’avrebbe dominata. Il belga è in crescita di condizione, va a caccia della fuga ma sul finale non ne ha per giocarsela.

Arnaud de Lie, voto 7: un terzo, un quarto e un quinto posto negli ultimi cinque giorni. Condizione eccellente per il belga della Lotto che sta tornando sui suoi risultati dopo un periodo no.

Davide Ballerini, voto 6,5: trova la fuga giusta, poi non ne ha per tenere il passo dei rivali. Un decimo posto che comunque dà morale.

Tadej Pogacar, senza voto: giornata no per lo sloveno che cade ed è costretto ad inseguire, per sua fortuna senza perdere secondi.