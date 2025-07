Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Arensman super, Pogacar in gestione

PAGELLE QUATTORDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Thymen Arensman, voto 10: la vittoria più bella della carriera, con una giornata strepitosa. Il neerlandese della Ineos Grenadiers va in fuga e sul Col de Peyresourde stacca tutti i rivali. Tenta l’impresa solitaria, sembra dover essere ripreso da un momento all’altro dai big e invece resiste e si prende un successo mostruoso in cima a Superbagnères. Non sarà sempre costante, ma quando è al top raggiunge questi livelli.

Tadej Pogacar, voto 7: in gestione, forse non era al top come altri giorni. Lo sloveno fa tirare la propria squadra, sembra pronto per andarsi a prendere l’ennesima vittoria, invece non attacca e controlla. Quello che scatta è Vingegaard, ma la Maglia Gialla non perde neanche un metro e, anzi, sul traguardo guadagna qualche secondino.

Jonas Vingegaard, voto 7,5: con coraggio, con voglia, prova ad attaccare e a staccare il grande rivale. Qualche piccolo segno di cedimento per Pogacar, ma alla fine gli strappa anche la seconda piazza. Il danese però non si è arreso e vuole tentare il tutto per tutto nell’ultima settimana.

Felix Gall, voto 7: prestazione quasi al livello dei primi due della classifica generale. Si vedeva che fosse in gran spolvero, prova ad attaccare per primo in gruppo, viene ripreso da Vingegaard e Pogacar ma resiste e chiude quarto. Il sogno è la top-5 nella graduatoria finale.

Florian Lipowitz, voto 7: ormai non si può più chiamare sorpresa. Il tedesco della Red Bull – BORA – hansgrohe sforna un’altra prova eccellente e va a prendersi (ce l’aveva già virtualmente) il terzo posto in classifica generale. È lui il candidato per completare il podio di Parigi.

Matteo Jorgenson, voto 5: lo statunitense doveva essere il gregario di lusso per Jonas Vingegaard, la seconda punta in casa Visma, con l’obiettivo magari di far saltare gli schemi della UAE. Invece è crollato a picco spesso e volentieri, senza riuscire neanche a supportare il danese.