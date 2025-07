Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Arensman da sogno, marcamento tra i big

PAGELLE DICIANNOVESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Thymen Arensman, voto 10: sfrutta, c’è da dirlo, il marcamento generale, ma con un’azione spettacolare va a sorprendere tutti e a prendersi la seconda vittoria di tappa di questa Grande Boucle. Un colpaccio clamoroso per il neerlandese della Ineos Grenadiers che ha centrato un’edizione da sogno di questo Tour.

Tadej Pogacar, voto 7: che la condizione non sia delle migliori l’avevamo capito ormai da giorni. Gli avversari però sono ancora più indietro e lo sloveno allora gestisce, senza esagerare, chiudendo la pratica in chiave classifica generale.

Jonas Vingegaard, voto 5,5: lo scatto sul finale, per prendersi il secondo posto, dà ancora meno senso alla giornata odierna e alle parole di circostanza. Il danese non ne aveva per giocarsela con Pogacar e lo dimostra ancora una volta.

Florian Lipowitz, voto 7,5: per un attimo sembrava dovesse cedere addirittura la terza posizione in classifica generale. Poi accelera e mette in difficoltà Onley, centrando un podio fondamentale.

Oscar Onley, voto 6: non ne aveva per staccare Lipowitz, ha provato ad andar su di passo, ma è quarto in classifica generale.

Primoz Roglic, voto 5: prova, come ieri, un attacco estemporaneo nella prima parte di gara. Viene ripreso e poi crolla, perdendo addirittura tre posizioni in classifica generale.