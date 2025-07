Pagelle Italia-Polonia 3-0 volley femminile: Orro palleggiatrice totale, è tornata la miglior Sylla

PAGELLE ITALIA-POLONIA 3-0

Sabato 26 luglio

Paola Egonu, 9: dopo una partenza a rilento nel primo set, diventa praticamente inarrestabile nei due parziali successivi, mettendo a segno 17 punti (1 ace e 1 muro). Anche oggi colpisce per la varietà dei colpi in attacco che sa alternare con sempre maggiore intelligenza tattica. E in tutto questo si vede lampante la mano di Velasco.

Myriam Sylla, 8: quando gioca così, per l’Italia cambia davvero tutto, perché si ritrova ad avere non una, ma due bocche da fuoco potentissime. Ritrova efficienza in attacco con colpi di rara potenza, ma è ovunque anche in difesa. Di gran lunga la miglior Sylla di questa estate azzurra. Quando si entra nel vivo delle competizioni, la 30enne entra in modalità ‘tigre’.

Alice Degradi, 8: realizza ben 13 punti, mettendo a terra anche tanti palloni ‘sporchi’. Nel complesso una buona prestazione anche in ricezione, nonostante il piccolo passaggio a vuoto nel terzo set.

Anna Danesi, 8: si conferma la migliore al mondo nel fondamentale nel muro. Non solo ne ha realizzati 5, ma ha sporcato con le mani una infinità di attacchi delle avversarie.

Sarah Fahr, 7,5: meno sfavillante del solito, ma comunque incisiva in attacco. Bene anche a muro (3).

Alessia Orro, 8,5: è diventata una palleggiatrice totale. Non solo smista il gioco con sempre maggiore armonia e confidenza, ma è sempre più un fattore anche con dei salvataggi difensivi quasi da libero. E la sua battuta flottante spesso mette in difficoltà la ricezione avversaria.

Monica De Gennaro, 7.5: partita di ordinaria amministrazione, impeccabile e senza sbavature. La superiorità delle azzurre non ha richiesto particolari miracoli da parte sua, se non uno veramente allucinante nel secondo parziale.

Ekaterina Antropova, 7: gioca pochi spezzoni di partita quando viene inserita nel primo e nel terzo set. Ciò nonostante mette a referto ben 6 punti, confermando di sapersi sempre far trovare pronta.