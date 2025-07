Pacquiao-Barrios oggi in tv, Mondiale WBC pesi welter 2025: orario, incontri precedenti, streaming

Nella notte italiana tra sabato 19 e domenica 20 luglio (attorno alle ore 05.00 italiane), Manny Pacquiao tornerà sul ring: a 46 anni e dopo quattro stagioni di assenza dallo sport agonistico, il fuoriclasse filippino indosserà nuovamente i guantoni per andare a caccia del Mondiale WBC dei pesi welter. Uno dei più grandi pugili degli ultimi vent’anni incrocerà Mario Barrios, 30enne messicano-statunitense desideroso di battere una leggenda vivente della boxe internazionale.

Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante sul ring dell’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas (Nevada, USA): Pacquiao avrà ancora la classe e i colpi dei giorni migliori, oppure l’età avanzerà anche per l’asiatico e il suo rivale potrà sognare in grande? Il 21 agosto 2021 venne sconfitto con verdetto unanime dal cubano Yordenis Ugas nell’ultima difesa del titolo WBA dei welter, sono già passati 26 anni da quando conquistò il suo primo titolo iridato (24 aprile 1999, pesi mosca).

Mario Barrios non combatte dallo scorso 15 maggio, quando pareggiò con Abel Ramos e conserverò la cintura WBC ad interim, conquistata nel 2023 regolando proprio Ugas e difesa il 4 maggio 2024 contro Fabian Maidana. I record: 29 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio per Barrios; 62 successi, 8 sconfitte (tra cui quella celeberrima con Floyd Mayweather nel 2015) e 2 pareggi per Pacquiao.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Pacquiao vs Barrios, incontro valido per il Mondiale WBC dei pesi welter. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video in modalità pay per view, pagando un ticket aggiuntivo dal prezzo pari a 79,95 dollari (circa 75 euro); prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Las Vegas sono nove ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO PACQUIAO-BARRIOS OGGI, MONDIALE WBC PESI WELTER

Domenica 20 luglio

Ore 05.00 circa Mondiale WBC pesi welter: Manny Pacquiao vs Mario Barrios – Diretta streaming su Amazon Prime Video

In precedenza, a partire dalle ore 02.00, si disputeranno nell’ordine i seguenti incontri:

Gary Russell Jr vs Hugo Castaneda (pesi superpiuma)

Brandon Figueroa vs Joet Gonzalez (pesi piuma)

Isaac Cruz vs Angel Fierro (pesi superleggeri)

Sebastian Fundora vs Tim Tszyu (per il Mondiale WBC dei pesi superwelter)

Al termine toccherà a Pacquiao vs Barrios.

PROGRAMMA PACQUIAO-BARRIOS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Amazon Prime Video in modalità pay per view, pagando un ticket aggiuntivo dal prezzo pari a 79,95 dollari (circa 75 euro).

Diretta Live testuale: OA Sport.