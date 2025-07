Ordine d’arrivo MotoGP, GP Germania 2025: dominio di Marc Marquez al Sachsenring, Bagnaia sul podio

Calato il sipario sul GP di Germania 2025 di MotoGP, tappa del Mondiale 2025. Sul tracciato del Sachsenring una gara molto difficile da interpretare, su uno dei tracciati più tortuosi del calendario iridato. Una pista molto particolare quella tedesca: 10 curve a sinistra e solo 3 a destra di 3671 m, che mette a dura prova l’anteriore e l’impianto frenante.

Un tracciato sul quale Marc Marquez ha posto sovente il proprio sigillo. Alla vigilia di questo week end, lo spagnolo aveva posto la propria firma in undici circostanze in totale, considerando tutte le classi, mentre sono state otto le affermazioni in top-class. Nella giornata di ieri Marc ha dato un saggio delle sue qualità, rimontando con estrema incisività dopo un primo giro poco brillante e conquistando l’undicesima vittoria nelle Sprint in quest’annata.

Le intenzioni erano quelle di concedere il bis, ma correndo meno rischi visto il suo status di leader del campionato, con la concreta possibilità di poter allungare in graduatoria anche senza il risultato pieno, visti i problemi fisici del fratello Alex e un Francesco Bagnaia in crisi, dopo quanto accaduto nel time-attack e nella Sprint, conclusa in dodicesima posizione.

Una gara con tantissime cadute, con ben otto piloti ritirati. Assolo di Marc Marquez, dunque, a precedere il fratello Alex (Ducati Gresini) e l’altra Rossa ufficiale di Pecco Bagnaia. A completare la top-5 sono stati il francese Fabio Quartararo (Yamaha) e lo spagnolo Fermin Aldeguer (Ducati Gresini).

ORDINE D’ARRIVO GP GERMANIA MOTOGP 2025

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Alex Marquez (Ducati)

3. Francesco Bagnaia (Ducati)

4. Fabio Quartararo (Yamaha)

5. Fermin Aldeguer (Ducati)

6. Luca Marini (Honda)

7. Brad Binder (KTM)

8. Jack Miller (Yamaha)

9. Raul Fernandez (Aprilia)

10. Alex Rins (Yamaha)

RITIRATI

Joan Mir (Honda)

Ai Ogura (Aprilia)

Marco Bezzecchi (Aprilia)

Lorenzo Savadori (Aprilia)

Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Johann Zarco (Honda)

Pedro Acosta (KTM)

Miguel Oliveira (Yamaha)

RISULTATI E CLASSIFICA GARA GP GERMANIA MOTOGP 2025

1 Marc MARQUEZ 93 — 1:23.836 Ducati Ducati Lenovo Team

2 Alex MARQUEZ 73 +6.380 1:22.770 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

3 Francesco BAGNAIA 63 +7.080 1:22.194 Ducati Ducati Lenovo Team

4 Fabio QUARTARARO 20 +18.738 1:22.305 Yamaha Monster Energy Yamaha

5 Fermin ALDEGUER 54 +18.916 1:22.172 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

6 Luca MARINI 10 +24.743 1:22.710 Honda Honda HRC Castrol

7 Brad BINDER 33 +24.820 1:22.630 KTM Red Bull KTM Factory Racing

8 Jack MILLER 43 +25.757 1:22.981 Yamaha Prima Pramac Yamaha

9 Raul FERNANDEZ 25 +25.859 1:22.819 Aprilia Trackhouse MotoGP Team

10 Alex RINS 42 +39.419 1:23.046 Yamaha Monster Energy Yamaha

Ritirati (RT)

Joan MIR 36 21/30 1:22.366 Honda Honda HRC Castrol

Ai OGURA 79 21/30 1:22.394 Aprilia Trackhouse MotoGP Team

Marco BEZZECCHI 72 20/30 1:21.834 Aprilia Aprilia Racing

Lorenzo SAVADORI 32 19/30 1:22.534 Aprilia Aprilia Racing

Fabio DI GIANNANTONIO 49 17/30 1:21.461 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing

Johann ZARCO 5 17/30 1:22.069 Honda CASTROL Honda LCR

Pedro ACOSTA 37 3/30 1:21.343 KTM Red Bull KTM Factory Racing

Miguel OLIVEIRA 88 2/30 1:22.019 Yamaha Prima Pramac Yamaha