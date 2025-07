Ons Jabeur si ferma: “Ora devo mettere me stessa davanti a tutto”

Ons Jabeur si prende una pausa dal tennis. La tunisina, prima del suo Paese ad arrivare a grandissimi risultati come finali Slam, top ten e presenza abituale tra le big, in un post su Instagram annuncia l’intenzione di fermarsi a tempo indeterminato.

Questo il testo: “Per gli ultimi due anni ho spinto tantissimo me stessa, combattendo contro gli infortuni e altre sfide. Ma nel mio profondo non mi sentivo davvero felice in campo da qualche tempo. Il tennis è uno sport bellissimo. Ma, adesso, sento sia tempo per me di fermarmi e finalmente mettere me stessa davanti a tutto: respirare, guarire, riscoprire semplicemente la gioia di vivere. Grazie a tutti i miei fan per la comprensione. Il vostro supporto significa tutto per me. Lo porto sempre con me. Anche se sarò fuori dal campo, continuerò a essere vicina e connessa in varie maniere e condividerò questo viaggio con voi tutti“.

Scesa al numero 71 del mondo, Ons Jabeur aveva raggiunto diversi quarti di finale nel 2025, senza però riuscire mai a ritrovare i risultati raggiunti nelle ultime quattro stagioni. Un’alternanza di risultati, questa, che l’ha portata a scendere in classifica dopo gli anni migliori, quelli delle tre finali a livello Slam, due a Wimbledon e una agli US Open.

Non è la prima volta e non sarà l’ultima in cui i discorsi legati all’intrecciarsi di tennis e salute mentale emergono con forza. Lungo tutto il 2025 è stata nota la storia di Emil Ruusuvuori, il finlandese che ha continuamente rinviato il rientro, ma abbiamo visto in passato anche Naomi Osaka e altre situazioni piuttosto note.