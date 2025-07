Oliver Solberg vede il successo nel Rally d’Estonia

Oliver Solberg vede ormai il successo nel Rally di Estonia, ottavo appuntamento del Mondiale WRC 2025. Sullo sterrato nei pressi di Tartu lo svedese Oliver Solberg (Toyota GR Yaris) precede il padrone di casa Ott Tanak (Hyundai i20) per 21.1 secondi, quindi terzo il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 25.1.

Quarta posizione per il finlandese Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris) a 51.6, quinta per il francese Adrien Fourmaux (Hyundai i20) a 1:08, sesta per il nipponico Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris) a 1:16. Settimo il leader della classifica generale, il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 1;30.

La giornata ha preso il via con la SS9 Raanitsa 1 di 21.45 chilometri con Oliver Solberg con 2.1 secondi di vantaggio su Thierry Neuville e 4.3 su Kalle Rovanpera. Quarto Ott Tanak a 6.4, quinto Elfyn Evans a 7.4. La mattinata è proseguita con la SS10 Kanepi 1 di 17.43 chil0metri, ancora con Oliver Solberg sugli scudi con 2.4 su Ott Tanak e 5.6 su Thierry Neuville. Quarto Kalle Rovanpera a 7.4 con Adrien Fourmaux quinto a 8.2. Si è passati alla SS11 Raanitsa 2 con ennesimo successo di Oliver Solberg con 1.1 su Thierry Neuville e 2.1 su Ott Tanak, quindi la prima parte della giornata è andata in archivio con la SS12 Kanepi 2 con il padrone di casa Ott Tanak a precedere Oliver Solberg per mezzo secondo e Thierry Neuville per 7 decimi.

Il lungo pomeriggio del Rally di Estonia è incominciato con la SS13 Otepää 1 di 11.15 chilometri con Thierry Neuville che fa suo lo stage con mezzo secondo su Ott Tanak e 8 decimi su Oliver Solberg, quindi è stata la volta della SS14 Karaski 1 di 11.97 con Ott Tanak che beffa lo svedese della Toyota per un solo decimo con Kalle Rovanpera terzo a 2.4. È toccato poi alla SS15 Otepää 2 con Oliver Solberg che precede Thierry Neuville per 1.5 secondi, che ha anticipato la SS16 Karaski 2 con il successo di Ott Tanak con 1.2 sullo svedese. Il sabato del rally baltico si è concluso con la SS17 Tartu vald 2 di 1.76 chilometri che ha visto il successo di Thierry Neuville con un decimo su Ott Tanak.