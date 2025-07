Olimpiadi Los Angeles 2028, definito il calendario: il triathlon aprirà le danze, la novità atletica-nuoto

Si definiscono le fondamenta. Mancano tre anni all’inizio delle Olimpiadi Estive di Los Angeles e venerdì 14 luglio 2028 sarà grande spettacolo per la cerimonia d’apertura, che si svilupperà tra due sedi: Los Angeles Memorial Coliseum e lo Stadio di Inglewood. Spetterà invece solo al citato Los Angeles Memorial Coliseum scrivere la parola fine il 30 luglio per l’ultimo saluto in questi Giochi.

Definito il calendario di quanto accadrà in California. Bisognerà tener conto di quanto accadrà già il 12 e il 13 luglio, in cui a prendere il via nei tornei a Cinque Cerchi saranno il basket, il cricket, il calcio, la pallamano, l’hockey su prato, il rugby a sette e la pallanuoto. Il 15 luglio inizieranno a vedersi le prime medaglie dell’edizione 2028 e sarà il triathlon a veder incoronati i migliori atleti nello splendido scenario di Venice Beach. Chiaramente, altre discipline catalizzeranno l’attenzione come la canoa slalom, la scherma, il judo, il tiro a segno, il tiro a volo e l’atletica leggera.

Già, la grande novità, è che la Stella Polare della rassegna olimpica non sarà protagonista nella seconda settimana, bensì nella prima. Le competizioni in pista, infatti, sono programmate dal 15 al 24 luglio, mentre sarà il nuoto in piscina tra le corsie a essere il riferimento nella seconda parte dei Giochi, invertendo quello che solitamente era stato lo schedule olimpico.

Le gare in vasca saranno il faro dal 22 al 30 luglio. Sabato 29 luglio 2028, poi, sarà una giornata particolarmente piena: 16 partite di sport di squadra con in palio la top-3 e le finali di ben 19 sport individuali. Il sipario calerà con le ultime gare di nuoto il 30 luglio, come detto, e l’obiettivo dell’Italia sarà quello di provare a migliorare il bottino di 40 medaglie (record), ottenuto nelle due ultime edizione dei Giochi.