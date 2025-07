Nuoto, USA in ansia prima dei Mondiali: diversi casi di intossicazione alimentare

Secondo quanto riportato da Swim Swam, quasi la metà degli atleti della squadra di nuoto degli Stati Uniti, in preparazione agli imminenti Mondiali, in programma da domenica 27 luglio a domenica 3 agosto, sarebbe stata colpita da un’intossicazione alimentare nel ritiro di Phuket, in Thailandia.

Non sono stati resi noti i nomi degli atleti interessati da questo problema, e la federazione statunitense non ha rilasciato note ufficiali circa lo stato di salute delle persone colpite: la squadra degli USA dovrà trasferirsi a breve a Singapore, sede della rassegna iridata.

In casa Italia, invece, non sarà al via delle gare di nuoto in corsia l’azzurro Gregorio Paltrinieri, il quale dopo aver conquistato tre medaglie d’argento nelle gare in acque libere, nelle quali ha rimediato anche la frattura dell’anulare, è rientrato in Italia.